Осенью этого года начнет работу Камско-Полянское хлебоприемное предприятие

В сентябре начнет работу Камско-Полянское хлебоприемное предприятие. Об этом сообщил первый замруководителя исполкома Нижнекамского района РТ Радмир Беляев на совещании по повышению деловой активности на селе. В мероприятии также приняли участие замруководителя исполкома муниципалитета Альфред Нигматзянов, представители Управления сельского хозяйства Нижнекамского района РТ и Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Татарстане.

Беляев рассказал, что ожидаемый единовременный объем хранения зерновых культур составит 20 тыс. тонн, а норма отгрузки зерновых культур на судно — 1 тыс. тонн в сутки. Это позволит отгружать зерновые культуры на экспорт суднами грузоподъемностью до 7 тыс. тонн.

«Приглашаю наших фермеров рассмотреть возможности этого предприятия и, если вас устраивает цена приемки зерна, сдавать свою продукцию. На совещании договорились, что в ближайшее время совместно с главами сельских поселений и фермерами посетим ХПП, проведем для них экскурсию и обсудим все интересующие вопросы на семинаре», — сказал Беляев.

Хлебоприемное предприятие будет заниматься сбором зерновых и зернобобовых культур с КФХ и сельскохозяйственных подворий, погрузкой зерновых и зернобобовых культур на речной транспорт, обработкой и сушкой зерновых и зернобобовых культур, приемкой и разгрузкой сельскохозяйственной продукции речным транспортом, отгрузкой и приемкой других материалов.

Стоимость проекта составит 150 млн рублей. Планируется создать 64 рабочих места. Кроме того, необходим ремонт автомобильной дороги до причала.