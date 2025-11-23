Осенняя премьера в Качаловском: как освоились «Привидения» Ибсена на казанской сцене

Семейную трагедию, одно из самых тяжелых произведений Генрика Ибсена, на казанской сцене поставил Илья Славутский. Какими предстали «Привидения» в интерпретации обладателя «Золотой маски» за «умение держать паузу», узнал «Татар-информ».





«Не пугайтесь – спектакль не будет столь мрачным и печальным, наша пьеса светлее и даже радостнее, чем исходный материал»

Будьте знакомы – Генрик Ибсен!

Казанский русский Большой драматический театр имени Качалова представил первую в нынешнем, 235-м, сезоне премьеру – спектакль «Привидения» по одноименной пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена.

Вопреки названию, это не мистика. Произведение – тяжелая семейная трагедия, клубок далеко не образцовых взаимоотношений и поступков. И такая пьеса у Ибсена не одна. Писателя называют основоположником новой драмы: на рубеже XIX-XX веков Ибсен первым показал трагедию не вследствие нарушения морального кодекса, а наоборот, трагедию из убеждения, что всеми средствами необходимо соответствовать общепринятым нормам. Герои вынуждены делать выбор между плохим и очень плохим решением. Однако еще анонсируя премьеру в июне, Илья Славутский подчеркнул, что сделает постановку более оптимистичной.

«Это очень хорошая пьеса. Пьеса Ибсена замечательно написана. Самая лучшая драматургия в России – Горький, Чехов – это все взялось от Ибсена. Я пришел в восторг от того, как это написано. Жуткая драма написана. Жутко печальная. Но не пугайтесь – спектакль не будет столь мрачным и печальным, у нас пьеса будет светлее и даже радостнее, чем исходный материал. Тем не менее грустная и лиричная история», – сказал тогда режиссер.

Пьесы Ибсена – вторые в мире по популярности для театральных постановок после сочинений Шекспира. «Привидения» были написаны в 1881 году и с тех пор ставились в театрах около 40 раз. Поначалу произведение вызвало неодобрение, издатели возвращали обратно тиражи книг, не желая быть распространителями пьесы о близкородственных связях, развратной биографии «главного привидения», мздоимном представителе церкви…

В России пьеса «Привидения» была запрещена до 1904 года, а для берлинской публики сценографию спектакля создал в 1906 году сам Эдвард Мунк – тоже норвежец, художник-экспрессионист, автор известной нагоняющей ужас картины «Крик». В Казани «Привидения» или другие пьесы Ибсена до настоящего времени еще не ставили.

«Привидения» по-казански

Костюмы к спектаклю придумал сам Илья Славутский. Они близки к эпохе, в которой происходит действие. Да и сама постановка – классический спектакль, правда, в сопровождении тапера (в ноябрьские праздники, напомним, премьеру «Пуаро» на казанском фестивале современного балета StagePlatforma также давали под живой аккомпанемент, правда, не пианиста, а целого джаз-трио). Музыкальные вариации на тему Филиппа Сарда к спектаклю «Привидения» написала Анастасия Костюкова. На фортепиано на сцене справа приближенно к зрителю живым исполнением сопровождала действие Полина Туктамышева.

По словам Ильи Славутского, «Привидения» ставились на молодых актеров театра Анну Макарову и Алексея Кручинина

Декорациями к «Привидениям» стал ранее уже обкатанный театром дом из спектакля 2021 года «Королева красоты». Его создал театральный художник Александр Патраков, скончавшийся осенью 2024 года. Сам спектакль пришлось снять с репертуара после требований автора пьесы Мартина Макдонаха в связи с политической обстановкой. Дом, не пропадать же добру, для «Привидений» немного трансформировали.

«Этот дом очень точно совпадает по ощущению с пьесой Ибсена. Это тоже холодная страна, море, аскетичный домик. И это будет на большой сцене, и еще лучше, чем на малой», – говорил еще в июне Славутский-младший.

Тогда же представитель театральной династии, обладатель «Золотой маски» за «умение держать паузу» рассказывал, что «Привидения» ставятся на молодых актеров театра Качалова, выпускников ГИТИСа Анну Макарову и Алексея Кручинина. Их порекомендовал Казани театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Макарова играет роль горничной, Кручинин – сына хозяйки, между которыми завязываются романтические отношения. К тому же, как выясняется позже, – близкородственные: Регина и Освальд – брат и сестра по отцу. Сами актеры называют спектакль особенным и нетипичным для театра Качалова.

«Мне кажется, наш спектакль отличается от других тем, что мы в нем настоящие. Такие, какие мы есть люди с нашими ошибками, с нашими проблемами, с нашей болью. Каждый из нас внес в этот спектакль свою боль. Илья Александрович нам очень точно говорил, что нужно делать, старался донести свою мысль. Мы все время думаем, как подумают другие люди, что скажут. А иногда не нужно этого делать. Наш спектакль не про фатальность, он о том, что нужно быть честным по отношению к самому себе», – рассказала после премьеры «Татар-информу» актриса.

Работали над новой постановкой долго – год, правда, с перерывами. По словам Анны Макаровой, с текстом старались обращаться осторожно, оставляя самое важное.

«Сложность была в том, что некоторые вещи надо было в себе откопать, хотя в целом это наша профессия. Где-то сознаться, что да, во мне вот это есть, мне это нужно, необходимо сейчас, здесь. Хотелось сделать про людей и для людей. Получилось, на наш взгляд, светлее и точнее. Мы поработали с текстом, убрали что-то, что несильно влияет на сюжет. Например, болезнь Освальда. Где-то были проблемы с точностью, потому что некоторые вещи у Ибсена – полунамеками, мы же это делаем честно, напрямую говорим о проблемах. Не хотелось пошлости или излишней театральности», – пояснил «Татар-информу» Алексей Кручинин.

На умиление зрителя играет введение в постановку детей актеров

Здесь могла быть «новая драма»

С точностью и излишней театральностью как раз не справились. Все то, чем привлекательна и характерна литература именно Ибсена, новизна его пьес, та самая «новая драма», растворились в стандартном наборе приемов театра Качалова. А повторяющихся пошловатых намеков, выражаемых жестами, в постановке столько, что обойтись можно было бы как минимум без половины из них.

На умиление зрителя играет введение в постановку пяти ребят – детей актеров, в том числе самого Ильи Славутского. Они выходят на сцену в образах сирот, для которых и строит приют Элен Алвинг (народная артистка РТ Елена Ряшина).

Все персонажи, включая пастора (заслуженный артист РТ Павел Лазарев) и «главного призрака» капитана Алвинга (заслуженный артист РТ Александр Малинин), в спектакле нет-нет да танцуют – то сольно, то в парах… Это не всегда смотрится уместно и не всегда со сносной хореографической подготовкой. Столяр (народный артист РТ Марат Голубев) и священник – пожалуй, единственные, кому идут танцульки. Оба персонажа-прощелыги вполне правдоподобно пускаются в пляс по поводу собственной «деловитости».

Все персонажи, включая пастора и «главного призрака» капитана Алвинга в исполнении Александра Малинина (слева), в спектакле нет-нет да танцуют – то сольно, то в парах

Освальд, забравшись на стул, эпатажно распевает «Марсельезу» – гимн Франции, ее свободы и независимости от монаршей власти со времен Великой французской революции (что не противоречит дате написания пьесы Ибсеном). Горничная Регина, гротескно закатывая глаза и также гротескно мечась по сцене, демонстрирует изучение французского языка известной народной песенкой про жаворонка: «Alouette, gentille alouette, / Alouette, je te plumerai».

Все это и правда время от времени бодрило зрителей, делало постановку более светлой, легкой, местами настолько, что можно было заподозрить: на сцене – вовсе не драма (а в афише указано именно так).

Смотреть или не смотреть? Вот в чем вопрос…

Впрочем, зрителям, большинство из которых прежде не слышали об Ибсене, не знакомы с пьесой «Привидения» или другими его произведениями, все нравилось – костюмы, танцы, неизбитый, не то что у Гоголя, Чехова, Островского, Булгакова или других представителей отечественной литературы, сюжет. Некоторые из этой группы посетителей театра не узнали не только «Марсельезу», но и гадали, на каком языке пел в этот момент актер. Хотя именно это-то режиссерское решение можно назвать наиболее удачным в спектакле: гимн Франции с куплетом, призывающим восстать против тирании властной матери, гармонично вписывается в образ избалованного и свободолюбивого Освальда, сыграть которого было задачей Алексея Кручинина.

Илья Славутский

Для грамотного и вдумчивого зрителя, какие приходят смотреть премьеру подготовленными – познакомившись с литературным исходником, спектакль стал разочарованием. Эта категория надеялась увидеть на сцене ту самую узнаваемую ибсеновскую драму – а для чего же тогда ставилась именно она?.. Но в результате зачистки авторских намеков, неполного соответствия тексту и сюжету (спектакль даже заканчивается смертью не того героя, что у Генрика Ибсена), калейдоскопа танцев и прочих веселящих приемов постановка отошла слишком далеко от того, какой и ради чего описывал эту семейную драму норвежский писатель.

«Спектакль показался мне нудным. А ведь я подготовилась и прочла пьесу! Я ждала драму, потому что произведение оказывает сильный психологический эффект», – поделилась с «Татар-информом» одна из зрительниц первого показа премьеры.

Еще одна из первых зрителей констатировала, что в спектакле не просто ушли от оригинала, а исключили существенные моменты, вследствие чего постановка и стала слабой.

«Самые сильные моменты пьесы исключили, особенно те, которые рисуют настоящий характер героини и объясняют многие ее поступки» (на фото – Елена Ряшина в роли Элен Алвинг)

«Самые сильные моменты пьесы исключили, особенно те, которые рисуют настоящий характер героини и объясняют многие ее поступки. Меня удивило, что убрали причину, по которой она строит приют. В спектакле – как будто просто в честь мужа, чтобы избавиться от его призрака. А в пьесе это очень важный момент: она всю жизнь копит сумму, какая была у Алвинга, когда мать и тетушки фактически «продали» ее мужу, ведь это была выгодная партия. И всю эту накопленную сумму героиня направляет на приют – она как бы откупается этим от мужа. Сыну останутся уже только ее деньги, а не порочного отца, что для нее тоже очень важно. Это очень глубокий момент, многое объясняющий. И он тоже был выкинут в корзину. В общем, облегчили так, что всю соль убили. Получился примитивный спектакль, и героиня довольно заурядная вышла», – сказала Мария Стругова.

Не по-ибсеновски завершающийся спектакль подводит к тому, что вдова Элен Алвинг сама виновата во всем происходящем и происходившем до того много лет назад, и вроде как поделом. А муж ее, пусть изменник, буквально белый и пушистый, чуть не ангел, сама жизнь и жизнерадостность с кучей детей по миру…

Так смотреть или не смотреть новый спектакль в театре имени Качалова? Конечно, смотреть. Ближайший показ 26 ноября. Но после – обязательно прочитать литературный оригинал. Прочитать именно после просмотра, чтобы во время спектакля не испытывать разочарования, а во время чтения ощутить то глубокое потрясение, которое и стремился пробудить в читателях отец «новой драмы».

Самая значительная театральная награда в мире, так называемая «Театральная Нобелевская премия» – Ибсеновская премия. Ее учредили к 100-летию со дня смерти драматурга и вручают с 2007 года театральным деятелям, которые «поддерживают дух обновления искусства, свойственный творчеству Генрика Ибсена». Как знать, может, постановка задумывалась Славутским такой, чтобы претендовать ее «духом обновления» на ту самую Ибсеновскую премию?..

Фотографии предоставлены КАРБДТ им. В. И. Качалова