Осенние сельхозярмарки в Казани планируют открыть с 14 сентября

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки в Казани могут стартовать с 14 сентября и продолжаться до 29 декабря. Проект постановления исполкома Казани проходит антикоррупционную экспертизу.

Ожидается, что казанцы смогут приобрести продукцию фермеров и татарстанских производителей на трех площадках в Авиастроительном и Кировском районах, на одной — в Вахитовском, на двух — в Ново-Савиновском, Советском и Приволжском.

Также документ определит состав организационного комитета по подготовке и проведению ярмарок. В качестве председателя указан заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров, а заместителя — глава Комитета потребительского рынка исполкома Руслан Фазылянов. В состав включат руководство районов Казани, префектуры «Старый город», а также представителей Комитета внешнего благоустройства города и Минсельхозпрода РТ, Госветобъединения и Управления МВД РФ по Казани, отдела ГИБДД Управления МВД по Казани.