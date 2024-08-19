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Общество 19 августа 2024 07:00

Осенние сельхозярмарки в Казани планируют открыть с 14 сентября

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Осенние сельхозярмарки в Казани планируют открыть с 14 сентября
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки в Казани могут стартовать с 14 сентября и продолжаться до 29 декабря. Проект постановления исполкома Казани проходит антикоррупционную экспертизу.

Ожидается, что казанцы смогут приобрести продукцию фермеров и татарстанских производителей на трех площадках в Авиастроительном и Кировском районах, на одной — в Вахитовском, на двух — в Ново-Савиновском, Советском и Приволжском.

Также документ определит состав организационного комитета по подготовке и проведению ярмарок. В качестве председателя указан заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров, а заместителя — глава Комитета потребительского рынка исполкома Руслан Фазылянов. В состав включат руководство районов Казани, префектуры «Старый город», а также представителей Комитета внешнего благоустройства города и Минсельхозпрода РТ, Госветобъединения и Управления МВД РФ по Казани, отдела ГИБДД Управления МВД по Казани.

#сельхозярмарки
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