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Общество 3 августа 2024 09:57

Осенние каникулы в школах Казани предложили перенести

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Минобрнауки Татарстана рекомендовало казанским школам изменить даты осенних каникул, пишет «Интерфакс».

В ведомстве предложили дать детям отдохнуть в период с 21 по 28 октября. Причем такая рекомендация относится только к школам Казани. Во всех остальных школах Татарстана каникулы пройдут с 1 по 6 ноября.

Причина переноса каникул не уточняется. Однако отметим, что с 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС.

#Каникулы #Казань #осень
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