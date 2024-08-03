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Осенние каникулы в школах Казани предложили перенести
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Минобрнауки Татарстана рекомендовало казанским школам изменить даты осенних каникул, пишет «Интерфакс».
В ведомстве предложили дать детям отдохнуть в период с 21 по 28 октября. Причем такая рекомендация относится только к школам Казани. Во всех остальных школах Татарстана каникулы пройдут с 1 по 6 ноября.
Причина переноса каникул не уточняется. Однако отметим, что с 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС.
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