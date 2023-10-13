Осенние каникулы школьников Татарстана начнутся 28 октября

Каникулы школьников Татарстана в этом году начнутся с 28 октября и продлятся десять дней – до 6 ноября. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки РТ.

Зимние каникулы рекомендовано провести продолжительностью десять календарных дней – с 30 декабря этого года по 8 января 2024-го. Весенние каникулы в следующем году запланированы с 23 по 31 марта – девять календарных дней.

«В целях создания условий для организованного отдыха школьников, обеспечивающего безопасность их жизни и здоровья, реализации единого плана мероприятий в каникулярное время, министерство рекомендует такие сроки проведения каникул», – отметили в пресс-службе.

Дополнительные каникулы для первоклассников пройдут с 17 по 25 февраля следующего года.