Осечка Трампа в Иране, встреча Минниханова с послами стран ОИС в Москве: акценты недели

В экспресс-войне американо-израильской коалиции и Ирана установилось шаткое перемирие, Рустам Минниханов встретился в Москве с послами стран ОИС, а в Казани прошел юбилейный РВФ. Эти темы в «Акцентах недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.





Перемирие или капитуляция? Иран объявил о победе, Трамп – о паузе

Иран и США объявили о прекращении огня и разблокировке Ормузского пролива. Позже о прекращении военных действий в отношении ИРИ объявил и Израиль. Также объявлено о начале мирных переговоров по урегулированию конфликта.

Тут интересны формулировки. Совбез Ирана объявил о победе над Америкой и принятии Вашингтоном условий Тегерана, а президент США Дональд Трамп заявил о согласии «приостановить атаки» на две недели. Можно ли это считать завершением конфликта? И если да, то кто в нем победил?

Тем временем стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже снизилась на 16% – котировки достигли 91,7 доллара за баррель. На фоне падения цен на нефть давление испытали и фондовые рынки. Индекс Мосбиржи на открытии торгов потерял около 1,6%. В числе лидеров падения оказались акции нефтегазовых компаний, включая «Роснефть», «Татнефть», «Лукойл» и «Новатэк».

Минниханов и послы стран ОИС: Татарстан в фарватере дипломатии России со странами исламского мира

На этой неделе Раис Татарстана Рустам Минниханов в статусе руководителя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» принял участие во встрече с послами государств – членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Москве. Высокий статус встречи подчеркнуло участие в ней вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Участники обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и повестку предстоящего в мае XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». Ключевым событием форума станет пленарное заседание, где, как обычно, будут подняты самые актуальные темы взаимодействия России с исламским миром. То есть Казань в очередной раз станет крупной площадкой для международного диалога.

Татарстан вновь в фарватере российской дипломатии на исламском треке? Будет ли звучать американо-иранская тема на KazanForum и что на эту тему сказал Рустам Минниханов в Москве – обсудили участники «Акцентов недели».

СНГ, Азия, Африка и РВФ: Казань стала точкой сборки глобального венчура

Юбилейный 20-й Российский венчурный форум (РВФ) собрал на неделе сотни участников в МВЦ «Казань Экспо». Это событие объединяет на одной площадке стартапы, инвесторов и представителей власти.

За двадцать лет РВФ превратился в главный венчурный конгресс страны. Цифры говорят сами за себя: более 30 тысяч участников, более 6 тысяч заявок от стартапов на участие в выставке, 176 стартапов вышли на «проектную мощность». Совокупная выручка участников – свыше 49 млрд рублей, подтвержденные инвестиции на площадке – более 2 млрд рублей.

Инвестиционно-венчурный фонд РТ только в прошлом году вместе с партнерами поддержал 37 стартапов на общую сумму 2 млрд рублей. Фонд науки и технологий Татарстана запустил грантовый конкурс для расширения научно-производственной кооперации вузов с предприятиями реального сектора экономики.

Чем запомнился юбилейный форум в Казани, обсудили участники видеоподкаста.