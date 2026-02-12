Осечка «Локомотива», грустный «Кузбасс», класс Вербова и Алекно: обзор 24 тура Суперлиги

В мужской Суперлиге прошел очередной тур. «Локомотив» снова играл против лидера чемпионата, «Зенит» противостоял крепкому «Оренбуржью», а «Кузбасс» с треском уступил «Динамо-Урал». Подробности и детали ключевых матчей 24 тура – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: lokovolley.com

«Локомотив» не хватило на второй подвиг за последние две недели

Центральным матчем 24 тура Суперлиги была снова игра в Новосибирске. После фантастического блокбастера с «Зенитом-Казань» (3:1) сибиряков ждал новый вызов. На сей раз к «Локомотиву» пожаловало московское «Динамо». Фактически этот матч играл ключевую роль с точки зрения борьбы за второе место в турнирной таблице. Уступивший в этом матче клуб давал петербургскому «Зениту» отрыв сразу на несколько очков вперед, да к тому же сам опускался на четвертую строчку.

«Локомотив» неделей ранее сделал практически невозможное, добыв волевую победу над «Зенитом-Казань». По ходу второй партии сибиряки уступали со счетом 15:22, но тем не менее смогли вытащить сет. Очень нервно прошла и заключительная пятая партия, когда «Локомотив» сначала имел огромное преимущество по очкам, а затем чуть было не упустил его.

Естественно, такая напряженная и накаленная по эмоциям встреча не могла пройти бесследно для новосибирцев. На матч с «Динамо» подопечные Пламена Константинова вышли не то, что бы опустошенными, но очень тяжелыми во всех смыслах. С первого сета стало понятно, что диктовать ход игры будут именно московские волейболисты.

У «Динамо» лучше работали края, уверенно действовал блок. Не получалось перекрывать новосибирцам и центр сетки, плохо справлялись в атаке Дмитрий Лызик с Юрием Бражнюком. Отдельно у «динамовцев» стоит отметить и Павла Панкова, который вчистую взял дуэль у Симеона Николова. В конце концов, в матче «Локомотив» хватило лишь на один сет. «Динамо» оформило уверенную победу со счетом 3:1, а в лучах славы снова купался Максим Сапожков.

На пресс-конференции Пламен Константинов сильные претензии к своим подопечным предъявлять не стал, а скорее выразил негодования по поводу непростого календаря Суперлиги.

«Второй раз подряд такая ситуация. Одинаковая с первым кругом. У нас битва с Казанью, а у них – никакая игра три дня назад. То же самое и здесь. На самом деле «Динамо» два раза в чемпионате переигрывает нас за счёт «физики». Однозначно.

Одинаковые игры. Мы не смогли, не успели восстановиться после Казани. Уже видно было, как третью-четвёртую партию физически пошли вниз, а «Динамо» удержало свою физическую игру. Физически они были сильнее. Два одинаковых сценария получились – в первом круге и сейчас. Я думаю, что ребята бились, но сил не хватило. Мы проиграли физически, «Динамо» в концовке физически нас переиграло», – цитирует Константинова пресс-служба «Локомотива».

«Кузбасс» перегорел в матче с «Динамо-Урал» после четырех классных матчей?

С конца января по начало февраля «Кузбасс» провел для себя лучший отрезок из матчей в текущем сезоне Суперлиги. Две подряд победы над «Горьким» и «Енисеем», очень классная по содержанию игра против «Зенита-Казань» (0:3) и неделей ранее образцовый триумф над «Ярославичем». На мгновение команда Сергея Троцкого превратилась в коллектив, способный абсолютно на равных сражаться с крепкими середняками Суперлиги.

Но это было именно мгновенное впечатление. Больно кемеровчан вчера спустили на землю игроки «Динамо-Урал», победившие уверенно в трех сетах – 0:3.

«Кузбасс» с первой партии начал допускать какое-то непозволительное количество ошибок, особенно постоянные беды кемеровчан случались на приеме. Простые подачи уфимцев заставали хозяев врасплох. Довольно грустно выглядели и диагональные кемеровчан. Ни Фиэль, ни Сиденко, ни Пискарев с Тихоновым матч против «Динамо-Урала» в актив записать себе не могут.

«Все ждали, что после четырех матчей с содержательной игрой с нашей стороны, другого результата, но сегодня не получилось. Где-то больше «Урал» был мотивирован, мы даже в очень простых ситуациях допускали колоссальное количество ошибок. Опять же, ничего страшного не произошло, сделаем выводы. Трудно идти на одно уровне, выдерживая все эти нагрузки в одном темпе. Конечно, где-то какой-то спад должен случиться, я надеюсь, что это случилось сегодня, а дальше мы еще покажем свою игру, которую мы уже умеем, знаем. К сожалению, у нас случилось так, что Игорь Коваликов выпал на неопределенное время, поэтому хорошо, что удалось дозаявить Сергея Кузнецова, который был свободен. Он притирается к команде, сыгрывается, очень надеемся, что поможет нам», – резюмировал итоги матча главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий.

«Зенит-Казань» без особого труда одолел «Оренбуржье», а петербуржцы разгромили на своем паркете «Газпром-Югру»

Весьма буднично для себя отыграл матч «Зенит-Казань» против «Оренбуржья». После провальной по результату игры с «Локомотивом» в Новосибирске, подопечные Алексея Вербова уверенно взяли верх над следующим соперником в Оренбурге.

Несмотря на то, что «Оренбуржье» выглядело солидно в последних встречах, противоядия атакам Максима Михайлова команда найти не смогла. Легендарный волейболист казанского клуба в ярких красках продемонстрировал свое мастерство и забил, пожалуй, все то, что не залетало в Новосибирске. Снова качественный матч выдали Волков, Романовский, Лабинский. Эффективен на паркете был также капитан команды Артем Вольвич. «Зенит-Казань» с запасом движется к итоговому первому месту в регулярном чемпионате.

«Хорошая игра. Не совсем качественная, наша вторая партия. Перестали поддавливать на подаче. Оренбург сами не справились где-то с приемом, но и хорошо на высоком уровне они сыграли, и вторую, и третью партию. Третья была рядышком, там буквально в одном мяче разница. Первую, четвертую лучше подавали и за счет этого преимущество большое получили», – сказал после матча Алексей Вербов.

Петербургский «Зенит» цепляется за возможность максимально приблизиться к казанскому гранду в турнирной таблице. В 2026 году подопечные Владимира Алекно идут в чемпионате без поражений. «Сине-бело-голубые» на выходных без особых проблем за три сета оформили победу над «Газпром-Югрой». Блистали у петербуржцев на паркете лица, которые по сезону стабильны в обеспечении разницы команде в мастерстве и классе. Янт, Бабкевич, Кобзарь снова предопределили своими действиями победный результат. По итогам встречи с «Газпром-Югрой» стоит отметить и Виталия Дикарева. У центра «Зенита» 100% показатель эффективности атак (3 из 3).

«Мне понравилось, как команда была настроена, как отработала, результат тому подтверждение. Я понимаю, что с такими соперниками, если дать слабинку, то такая партия, как третья, будет каждая. Молодцы, доволен результатом», – резюмировал после игры Владимир Алекно.