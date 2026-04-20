Осечка «Краснодара» и 18-летний спаситель Семака: чемпионская гонка в РПЛ идет к развязке

В РПЛ завершился 25 тур. «Краснодар» потерял очки в домашнем матче с «Балтикой» (2:2). «Зенит» минимально победил махачкалинское «Динамо» (1:0), а ЦСКА не смог обыграть «Крылья Советов». Насколько обострилась чемпионская гонка в РПЛ - в материале «ТИ-Спорта».





Какова «Балтика»! Почти сумела добыть победу в Краснодаре

Калининградцы продолжают дарить сенсации поклонникам РПЛ в текущем сезоне. Какие бы трудности не сваливались на «Балтику», она остается конкурентноспособной. Причем, против кого - многолетних грандов лиги. Вчера от команды Андрея Талалаева без Хиля и Бориско в составе пострадал «Краснодар».

«Быки» за месяц до конца чемпионата оказались в сложном положении. Потеря Виктора Са из-за травмы явно нанесла удар по атакующему потенциалу «Краснодару». Кроме того, во вчерашней встрече с «Балтикой» не принимал участия Дуглас Аугусто - ключевой футболист центра полузащиты у краснодарцев.

Недостаточная глубина состава - основная проблема «Краснодара». В прошлом сезоне команде Мурада Мусаева хватило запаса прочности, чтобы дотерпеть до чемпионства. Сумеет ли сделать то же самое «Краснодар» в этом сезоне - вопрос спорный. Ведь «Зенит» добавил, взял важнейшие очки на выезде в Махачкале, а «быки», напротив, не смогли обыграть дома пусть и крепкого, однако уязвимого соперника.

Гол-красавец Бевеева, а затем и мяч Петрова во втором тайме заставляли «Краснодар» постоянно находиться в роли догонявшего. Калининградцы вновь показали фантастическую физическую подготовку. «Балтика» бежит, перекрывает все зоны чуть ли не на протяжении всего основного времени. Да, калининградцы играют в примитивный футбол. Но какая разница, если это приносит результат.

В какой-то степени «Краснодар» не заслужил вчера и одного набранного очка. Гол Жубала в компенсированное время случился не без везения. «Балтика» уверенно держится в топ-5 таблицы РПЛ и, судя, по всему всего ещё желает забраться в тройку по итогам сезона.

Сергея Семака выручил 18-летний Кондаков

Петербуржцы благодаря вчерашней минимальной победе над махачкалинцами (1:0) вышли на чистое первое место в турнирной таблице РПЛ. Судя по всему, в этом сезоне команде Сергея Семака удастся реабилитироваться за прошлогодний провальный чемпионат. Из Кубка России «Зенит» уже вылетел, так что «сине-бело-голубые» могут полностью сфокусироваться на золоте в основном первенстве.

«Динамо» Махачкала с приходом Вадима Евсеева на пост главного тренера стало более дерзким. Клуб из столицы Дагестана играет больше с прицелом на атаку и не стесняется отнимать очки у лидеров. Весной в матчах с махачкалинцами оступились «Локомотив» и «Балтика». «Зенит» вчера был очень близок к тому, чтобы повторить данный путь.

Не забитый пенальти Александра Соболева, не реализованный выход один на один в исполнении Максима Глушенкова. Сама судьба вчера благоволила махачкалинцам в матче. Блестящую игру в воротах показал голкипер Давид Волк.

Вадим Евсеев хотел искренне огорчить «Зенит» и в каком-то смысле нанести ответный удар за скандальное поражение в Кубке России. Однако Сергея Семака спас Даниил Кондаков, молодая звездочка петербургского футбола. В быстрой контратаке Вега с аута быстро выбросил мяч на Кондакова, тот прострелил и от Глушкова мяч срезался в ворота «Динамо». Досадное поражение махачкалинцев.

После матча Вадим Евсеев был настолько разочарован результатом игры, в связи с с чем на флеш-интервью решился на односложные ответы. А, быть может, это реакция на два предыдущих штрафа от РПЛ. Напомним, наставника «Динамо» наказывали финансово за мат в прямом эфире в двух последних турах.

ЦСКА не может выйти из затяжного кризиса

«Армейцы» продолжают играть из рук вон плохо в весенней части чемпионата. После 25 туров речи о потенциальном «золоте» ЦСКА давно иссякли. Сейчас вопрос стоит скорее в том, сумеют ли москвичи попасть хотя бы в тройку по итогам чемпионата. Сделать это будет сложно, учитывая текущую форму «Балтики» и «Локомотива».

ЦСКА по-прежнему не хватает баланса в игре. То, что работало у «армейцев» осенью, испарилось напрочь весной. Фабио Челестини пытается как-то кардинально повлиять на футбол ЦСКА, взбодрить его. Но все попытки швейцарца тщетны.

Наставник «армейцев» отошел от ромба, который восхищал в первой части сезона. Сейчас Кисляк и Баринов играют заметно ниже и ближе к обороне. Глебов, Кисляк и Козлов - трио, которое должно снабжать Лусиано голевыми моментами. Но и аргентинец весной не впечатляет. Переезд из Петербурга в столицу России пока не придает нападающему какого-то импульса. Гонду язык не повернется назвать джокером этого ЦСКА.

Будем объективны, «армейцы» отскочили в матче с «Крыльями». Самарцы, борющиеся за выживание, открыли первыми счет в игре усилиями Олейникова. ЦСКА хватило на ответ лишь в лице курьезного автогола, автором которого стал защитник Сергей Божин. Самара смотрелась интереснее, содержательнее и переигрывала «армейцев» на большинстве участков поля.

ЦСКА продолжает находиться в колоссальном кризисе, и как из него выходить - Челестини к этой минуте особо не понимает. Перспективы швейцарца остаться в Москве на следующий сезон сводятся практически к нулю.