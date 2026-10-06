ОСАГО в Татарстане подорожало на 20%: цена полиса достигла 9 318 рублей

Средняя цена полиса ОСАГО в Республике Татарстан в третьем квартале 2026 года составила 9 318 рублей, что на 20% выше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса Финуслуги.

Данные о среднем размере полиса рассчитаны исходя из общей суммы и количества продаж страховых полисов на маркетплейсе.

В список субъектов РФ с самой низкой стоимостью ОСАГО вошли Орловская область (6 177 руб.), Ставропольский край (6 175 руб.), Белгородская область (6 150 руб.), Псковская область (5 566 руб.) и Ненецкий АО (5 439 руб.).

Лидером по средней стоимости полиса в третьем квартале стала Новосибирская область – 13 027 рублей. В топ-5 регионов с максимальным средним показателем также вошли Хабаровский край (10 676 руб.), Камчатский край (9 873 руб.), Москва (9 853 руб.) и Приморский край (9 548 руб.).