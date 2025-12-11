ОСАГО: в каких случаях можно его не оформлять в Татарстане

Фото: © «Татар-информ»

Полис ОСАГО считается одним из обязательных документов для автовладельцев. Но в отдельных ситуациях жители РТ могут его не оформлять. Подробнее об этом – в материале «Татар-информа».

ОСАГО не нужно, если транспортное средство:

- имеет скорость не более 20 км/ч;

- не входит в перечень ТС, которым требуется регистрация в ГИБДД;

- принадлежит Вооруженным силам России;

- зарубежный автомобиль, застрахованный в международных системах;

- относится к легковым прицепам;

- не обладает классическими колесами.