ОСАГО: в каких случаях можно его не оформлять в Татарстане
Полис ОСАГО считается одним из обязательных документов для автовладельцев. Но в отдельных ситуациях жители РТ могут его не оформлять. Подробнее об этом – в материале «Татар-информа».
ОСАГО не нужно, если транспортное средство:
- имеет скорость не более 20 км/ч;
- не входит в перечень ТС, которым требуется регистрация в ГИБДД;
- принадлежит Вооруженным силам России;
- зарубежный автомобиль, застрахованный в международных системах;
- относится к легковым прицепам;
- не обладает классическими колесами.