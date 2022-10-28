ОСАГО по-ирански: ВСК рассчитала стоимость полиса для иранских авто

В ближайшее время российский автопарк может пополниться бюджетными легковыми автомобилями иранского производства — Iran Khodro и Saipa Shahin. Старт продаж некоторых моделей в РФ запланирован на весну 2023 года, предположительно, производство автомобилей для России будет запущено в Армении. Аналитики Страхового Дома ВСК выяснили, какую стоимость будет иметь полис ОСАГО для владельцев иранских авто.

Размер премии по ОСАГО зависит от нескольких ключевых факторов — это возраст и стаж автовладельца, город проживания, мощность двигателя. Так, для 35-летнего москвича с 10-летним водительским стажем стоимость полиса для иранского авто (коэффициент мощности — 1,2) в случае безаварийной езды составит примерно 5,8 тыс. рублей (КБМ — 0,46). А вот водитель, часто попадающий в ДТП, должен будет заплатить за страхование уже 49,9 тыс. рублей (КБМ — 3,92). А операторы каршеринга или прокатные компании должны будут заплатить за страховку 95,4 тыс. рублей.

Пока перспективы спроса на иранские автомобили в России до конца не ясны. Скорее всего, они будут широко применяться в такси в качестве альтернативы популярным корейским маркам. При этом возможность массового распространения авто иранских брендов будет зависеть от стабильности поставок запасных частей для обслуживания этих автомобилей.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 33 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА. В 2022 году компания отмечает 30-летний юбилей.

Реклама. САО «ВСК».