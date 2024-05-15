«Ось искусства ислама»: в Казани открылась выставка «Живая традиция»

Писание, богослов, покров Каабы — ось выставки.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Национальном музее Татарстана открылась выставка «Живая традиция». Она будет работать до 15 июля.

«В рамках выставки получилось погружение в историю, традиции, смыслы. Выставку отличает смысловая нить, скрепляющая творчество и ценности», — заявила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Экспозиция объединит предметы древнего и современного исламского искусства. Здесь будет представлено более 100 экспонатов из собраний РОСИЗО, Национального музея РТ, Музея изобразительных искусств РТ, Фонда «Марджани» и Галереи исламского искусства.

Композиция выставки продумана так, чтобы зритель мог отчетливо проследить контраст между религиозными артефактами и работами современных художников.

Фрагмент картины «Язык птиц» Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

«Человеческий разум пропускает эти артефакты через себя. Здесь представлены интерпретации художников на тему религии, родины, времени», — рассказал куратор выставки — историк искусства Андрей Райкин.

Центральным экспонатом и символом выставки стал репринт древнейшей рукописи — Корана халифа Османа. Также здесь можно увидеть книгу «Перевод смысла Корана» 1507 года и посох знаменитого татарского богослова XIX века Шигабутдина Марджани.