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«Ось искусства ислама»: в Казани открылась выставка «Живая традиция»
В рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Национальном музее Татарстана открылась выставка «Живая традиция». Она будет работать до 15 июля.
«В рамках выставки получилось погружение в историю, традиции, смыслы. Выставку отличает смысловая нить, скрепляющая творчество и ценности», — заявила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.
Экспозиция объединит предметы древнего и современного исламского искусства. Здесь будет представлено более 100 экспонатов из собраний РОСИЗО, Национального музея РТ, Музея изобразительных искусств РТ, Фонда «Марджани» и Галереи исламского искусства.
Композиция выставки продумана так, чтобы зритель мог отчетливо проследить контраст между религиозными артефактами и работами современных художников.
«Человеческий разум пропускает эти артефакты через себя. Здесь представлены интерпретации художников на тему религии, родины, времени», — рассказал куратор выставки — историк искусства Андрей Райкин.
Центральным экспонатом и символом выставки стал репринт древнейшей рукописи — Корана халифа Османа. Также здесь можно увидеть книгу «Перевод смысла Корана» 1507 года и посох знаменитого татарского богослова XIX века Шигабутдина Марджани.
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