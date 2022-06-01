Оружие Шереметевых открыло взаимные проекты Казанского Кремля и Нижегородского музея

В Музее Пушечного двора Казанского Кремля открылась выставка «Оружейная коллекция дворян Шереметевых». Вернисаж, по оценке Юрия Филиппова, директора Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника, откуда и прибыла в Казань уникальная коллекция, стал началом дружбы, дальнейшего сотрудничества и совместных проектов двух крупных региональных музеев.

Фото: © Михаил Захаров

«Мы рады начавшемуся сотрудничеству. До начала выставки мы обсудили несколько следующих весьма и весьма важных как для нашей области, так и для Республики Татарстан проектов по музейной линии», — анонсировал гость. И преподнес казанским коллегам книгу «Нижний Новгород в объективе истории» с пожеланием увидеть в ней новые идеи для будущих «гастрольных» выставок.

Фото: © Михаил Захаров

В столицу Татарстана музейщики из Нижнего Новгорода привезли выставку лаконичную, но с очень ценными экспонатами, отметил в свою очередь директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов. Из примерно 1300 предметов собрания Шереметевых, находящихся в фондах Нижегородского музея, в Казани посетители смогут увидеть только 65.

Фото: © Михаил Захаров

Среди этих экспонатов — наградная шашка знаменитого генерала второй половины XIX века Михаила Скобелева, участника завоевания Средней Азии и русско-турецкой войны 1877-1878 годов, драгунский офицерский палаш первой четверти XVIII века Владимира Шереметева, шпага императорского двора первой половины XIX века с монограммой «ПШ» — Петр Шереметев. А также, например, экипировка для псовой охоты (тесаки и рог с гербом рода), огромный ритуальный меч из Закавказья, дуэльные пистолеты, индийское холодное оружие (тычковый кинжал кутар), деревянная дубинка с резьбой на конце для большего травмирующего эффекта с островов Фиджи, знаменитые круглые иранские щиты, африканские щиты из крокодила…

Фото: © Михаил Захаров

Свою коллекцию Шереметевы собирали около 250 лет, и она включает не только оружие, но и книги, а также предметы роскоши — фарфор, текстиль, мебель. В Казани можно будет увидеть деревянный резной стул работы итальянского мастера, декорировавшего его спинку гербом рода, и искусно расшитое панно, купленное Шереметевым в Риме.

Фото: © Михаил Захаров

«Это наш первый совместный проект с Нижегородским музеем. Пусть он станет первым в ряду новых проектов, которые мы, будем надеяться, сможем реализовать совместно. Для нас важно, что мы развиваем горизонтальные, соседские связи — мы показываем преемственность, мы показываем традиции, мы обменивается опытом. Мы надеемся, что каждый предмет этой выставки позволит раскрыть историю рода Шереметевых и весь период российской истории, который связан с этим родом. Для гостей Казани и ее жителей это будет очень познавательно», —заметил Ильнур Рахимов.

Фото: © Михаил Захаров

Исход сражения всегда зависел как от силы духа солдата, так и от того, чем он вооружен, напомнил присутствовавший на открытии выставки народный артист РТ, военный дирижер Ян Орехов. От некоторых экспонатов, признался он, захватывает дух.

Фото: © Михаил Захаров

«В армии я очень давно и всегда любил оружие. Я просто восхищен! Спасибо за возможность прикоснуться к великой истории нашей великой Родины», — сказал он.

Фото: © Михаил Захаров

Первым посетителям выставки «Оружейная коллекция дворян Шереметевых» экскурсию по ней провела заведующий отделом истории Нижегородского музея-заповедника, куратор проекта Татьяна Кузьмина. Увидеть раритеты в Музее Пушечного двора Казанского Кремля можно будет до 14 августа.