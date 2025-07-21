Оружие Рахимова: как «Рубин» сдержал атаку «Ахмата» и добыл первую победу в сезоне

«Рубин» уверенно открыл сезон гостевой победой в Грозном над местным «Ахматом». О возвращении полузащитника Александара Юкича в состав команды Рашида Рахимова, эмоциях главного тренера после матча и ключевых деталях игры – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» встретился с обновленным и мощным «Ахматом»

В минувшем сезоне команда Рашида Рахимова хоть и прошла чемпионат уверенно, крепко обосновавшись на седьмом месте турнирной таблицы, однако по ходу турнира неоднократно испытывала проблемы в гостевых матчах. Если победная домашняя серия казанцев тянется вот уже с ноября 2024 года, то статистика выездных игр, напротив, наводит печальные мысли. К слову, последний раз «Рубин» побеждал в гостях 7 декабря прошлого года. Тогда коллектив Рахимова сумел произвести впечатляющий камбэк против махачкалинского «Динамо», отыгравшись с 0:2 и вырвав победу 2:3.

«Ахмат» – традиционно сложный соперник для «Рубина» и принципиальный лично для Рашида Рахимова. Грозненцы впечатлили всех своей летней трансферной кампанией, серьезно усилив линию атаки. Из «Оренбурга» «Ахмат» приобрел Мансилью, которого, кстати, еще прошлой зимой сватали в «Рубин». Кроме того, «бело-зеленые» вернули Мохаммеда Конате и купили из махачкалинского «Динамо» Эгаша Касинтуру с Абакаром Гаджиевым. После неоднозначного прошлого сезона и тяжелых стыков с «Уралом» за выживание в РПЛ грозненцы решили перестраховаться и прилично укрепить состав команды.

Ну а главное изменение в «Ахмате» состоялось в тренерском штабе. Клуб возглавил Александр Сторожук. Поклонники РПЛ могут помнить этого специалиста по работе в «Краснодаре» весной 2022 года. Именно этот наставник воплотил мечту Сергея Галицкого об 11 воспитанниках в составе, когда из-за начала СВО многие клубы РПЛ массово покинули легионеры.

Последние два сезона Сторожук работал в тульском «Арсенале», в Первой лиге. И, надо сказать, зарекомендовал себя в качестве неплохого прогрессивного специалиста. Правда, в текущем сезоне начать с победы чемпионат ему не удалось. На тренерской скамье Рашид Рахимов переиграл своего оппонента.

«Рубин» не отступил от своей излюбленной тактики в три центральных защитника. В обороне казанцев все те же знакомые лица: Рожков, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Кабутов. Когда дебютирует в основном составе гондурасский новичок «Рубина» Дениль Мальдонадо – загадка. Рашид Рахимов говорит, что в Казань до сих пор не прибыл весь багаж защитника, а футболиста даже нет собственных бутс в наличии. Да и подустал Мальдонадо в прошлом сезоне. С учетом игр за национальную сборную защитник провел в сумме около 50 встреч.

«В прошлом сезоне он сыграл 50 матчей. Он только вернулся с турнира сборной. Его багаж еще не пришел. Он тренировался в чужих бутсах. Адаптация проходила очень тяжело, сказалась разница во времени, на этой усталости он стал жаловаться на голеностоп, и мы не стали рисковать. Мы приняли решение подводить его постепенно и дать ему возможность чуть отдохнуть», – сказал Рахимов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

При минимальном количестве опасных моментов «Рубин» забил два мяча

Вопрос приобретения высококлассного центрального защитника в «Рубине» до недавнего времени стоял остро. Как утверждал сам Рашид Рахимов, казанцы вынуждены действовать в пять центральных защитников, так как только при такой схеме команда может сдерживать мощные нападения соперников.

Будет ли Мальдонадо тем ключиком, который снимет оковы с главного тренера «Рубина» и позволит ему действовать в два центральных защитника? Покажет только время. Пока, исходя из матча с «Ахматом», мы видим абсолютно типичный «Рубин», как и в прошлых сезонах.

Вчера в игре с грозненцами казанцы снова отдали мяч сопернику. Владение «Ахмата» за 90 минут матча перевалило за 65%, хозяева нанесли более 20 ударов по воротам, а по касаниям в штрафной опередили соперника больше чем в пять раз.

Игра «Ахмата» была во многом построена на давлении и обильном контроле мяча. «Рубин» делал то, что ему всегда давало результат при Рашиде Рахимове, – ловил на переходных фазах атак. При немногочисленном количестве моментов казанцы сумели забить два мяча. В первом эпизоде благодаря своей феноменальной скорости гол сделал Дардан Шабанхаджай. А второй мяч был забит благодаря классной комбинации Даку и Ходжи. Албанец классно отыграл на хорвата пяткой, а полузащитник хлестко прошил вратаря «Ахмата» Шелию.

На послематчевой пресс-конференции Рашид Рахимов пусть и отметил, что доволен результатом матча, тем не менее по содержанию игры у наставника казанцев остались вопросы к своей команде. Главный тренер посетовал на большое количество брака у своих подопечных.

«Было очень много брака. Если брать в целом 90 минут, то игра была нестабильной. Потому что были отрезки, когда мы выглядели очень неплохо, но совершали ошибки, поздно реагировали, не вовремя перестраивались. Содержанием будем довольны, когда будем играть стабильно все 90 минут и не будет таких провалов», – сказал Рахимов в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Возвращение Александара Юкича на поле спустя год

Одним из знаменательных моментов вчерашнего матча стал дебют Александара Юкича за «Рубин» спустя год после восстановления от разрыва крестов. Австрийский полузащитник переходил в казанский клуб прошлым летом из «Сочи» в статусе очень качественного футболиста центра поля. Но травма внесла свои коррективы и не позволила Юкичу в полной мере проявить себя. Футболист сыграл буквально пару матчей за казанский клуб.

Вчера Рашид Рахимов выпустил австрийца во втором тайме. Юкич вышел на поле под новым номером – семьдесят седьмым. До этого у полузащитника была на майке семерка. Предполагалось, что Юкич поменял номер на удачу, дабы забыть прошлый кошмарный год в Казани. Но на самом деле история оказалась прозаичнее.

Юкич рассказал корреспонденту «ТИ-Спорта», что никакой символики и предрассудков в смене номера нет. 77-й номер – любимый для футболиста, с ним он выступал в австрийском чемпионате. Когда Александар приезжал в Казань, он изначально хотел играть под ним в «Рубине», но тогда он был занят. Сейчас, когда он освободился, Юкич спокойно взял его себе.

Выход австрийца на поле во вчерашнем матче с «Ахматом» Рашид Рахимов оценил положительно, сказав, что верит в полузащитника и его способности набрать свою лучшую форму по ходу сезона.

«Надо понимать, что он не играл 11 месяцев. Это первый матч за долгое время, где мы видим его качества. Мы видим, как он работает с мячом, вступает в единоборства, сохраняет мячи. Я надеюсь, что он наберет форму и будет играть», – сказал главный тренер «Рубина».