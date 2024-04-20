«Оружие ошибок не прощает»: росгвардейцы проверили охотников в РТ из-за начала сезона

Начиная с сегодняшнего дня в Татарстане открывается сезон охоты на водоплавающую дичь. В связи с этим начались и рейдовые мероприятия на территориях охотничьих угодий.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В процессе рейдов инспекторы центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии совместно со специалистами Госкомитета по биоресурсам РТ проверяют у охотников огнестрельное оружие и документы на право его носить, а также соблюдают ли охотники правила транспортировки оружия и боеприпасов. Под наиболее пристальным вниманием охотники, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«На сегодняшний день в Татарстане гражданским оружием владеет свыше 41 тысячи человек. В пользовании у них находится около 75 тысяч единиц различного вида оружия, при чем 80% из них владеют охотничьими ружьями», – рассказал старший инспектор лицензионно-разрешительной работы подразделения Лаишевского района Валентин Дормидонтов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Начальник межрайонного отдела Госкомитета по биоресурсам РТ, Айнур Хабибуллин рассказал, что с теми, кто не совершал злостных нарушений, в основном проводят разъяснительные беседы, им выписывают штрафы. У злостных же нарушителей оружие изымают.

Одного нарушителя в процессе рейда сегодня удалось выявить – мужчина охотился с ружьем, номер которого не совпадал с номером, указанным в документах.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Я всю жизнь охотился. Всего у меня было два оружия. Одно я сдал за ненадобностью», – поделился Владимир.

Ружье у мужчины изъяли, составили в отношении него административный протокол.

«Это вполне может быть и опечаткой. Если это действительно наша ошибка, тогда мы подаем бесплатную заявку и охотнику выдадут новое разрешение на хранение оружия», – рассказал Валентин Дормидонтов.

В результате проверки следующих трех групп охотников никаких нарушений выявлено не было. Граждане тщательно подготовились к открытию сезона и крайне ответственно подошли к своему увлечению.

«Для меня охота – больше, чем просто развлечение, не ради каких-то трофеев. Что поймал, то и съел, такой принцип», – поделился один из охотников Максим.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Для охоты нередко используется не только ружье, но и специальные приспособления, вроде «профиля». Профиль – это приманка, имитирующая гуся. В основном ее делают из резины, но бывают и другие разновидности, от профилей из фанеры, до механических, имитирующих взмахи крыльев.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

По заявлениям сотрудников Охраннадзора, за год специалисты встречают всего несколько серьезных нарушений.

«Проверяем соблюдение правил охоты, мер безопасного обращения с оружием. Нельзя стрелять в низколетящую птицу, в птицу сидящую на проводах. На одного человека должно приходится не больше двух гусей», – рассказал заместитель председателя Государственного комитета по биоресурсам РТ Радик Мутахаров.

В процессе рейда проверяющие встретили охотников и из других регионов. Кто-то приехал поохотиться из Башкирии, кто-то – из Перми.

«Я охочусь уже 6 лет и мы всегда приезжаем для этого к вам – в Татарстан», – рассказал один из приезжих охотников.