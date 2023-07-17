«Город – не стоянка!»: Магдеев раскритиковал транспортные компании из-за водителей фур

Водители большегрузов массово нарушают правила дорожного движения, в том числе – заезжают в центр города, несмотря на действующие ограничения, констатировал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. На деловом понедельнике он призвал правоохранительные органы усилить работу и наказать руководство транспортных компаний.

За прошлую неделю в ходе рейда ГИБДД составлено 260 протоколов на водителей большегрузов, все они будут оштрафованы, сообщил замруководителя исполкома города Илья Зуев. Он добавил, что некоторые водители были в нетрезвом состоянии.

Магдеев поручил разобрать каждый случай с таким нарушением на отдельной комиссии. Он отметил, что город с понимаем относится к необходимости перевозить строительные материалы, однако «все исполкома Ильи Зуева».

«Должен соблюдаться режим работы наших перевозчиков. Мы видим, что, к сожалению, отсутствует предрейсовый и рейсовый контроль на линии. Вы сказали, что есть ряд случаев, когда за рулем находится водитель в нетрезвом состоянии, – обратился мэр к своему заму. – Огромный самосвал – это десятки тонн! Какую опасность он несет для окружающих!».

Водители фур часто заезжают в центр, чтобы позавтракать и пообедать, хотя в городе действует запрет на въезд большегрузов, которые вредят дорогам, добавил Магдеев.

«Почему мы дошли до жизни такой? Как может быть так, что автомашина не вернулась ночью на предприятие? Город – не стоянка!» – сказал он, призвав оперативно разобраться с беспорядком в транспортных компаниях.