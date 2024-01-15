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Орнитологи просят жителей Татарстана помочь в подсчете водоплавающих птиц
Жители Татарстана могут помочь орнитологам в подсчете численности водоплавающих птиц. Акция «Серая шейка» по подсчету птиц пройдет во всех городах России с 20 по 21 января. Принять в ней участие смогут все желающие.
Для участия необходимо иметь план водоема, бинокль, блокнот, а также знать длину либо площадь акватории и среднюю ширину русла, сообщили в Минэкологии РТ.
Участники акции должны утром или днем прийти к незамерзающему водоему и проверить наличие водных или околоводных птиц, пояснили в ведомстве. Если птиц на водоеме нет, этот факт нужно обязательно отметить. Эксперты также рекомендуют проводить учет совместно с кем-то: один считает птиц, второй фиксирует данные. После проведения работ информацию следует отправить координаторам акции.
С перечнем данных, которые необходимо отметить в учетном листе, а также с фотографиями птиц и контактами координаторов можно ознакомиться по ссылке.
Участники акции получат электронные свидетельства.
Специалисты Союза охраны птиц России проводят учет водоплавающих птиц на протяжении уже 15 лет. В 2015 году появилась специальная Всероссийская акция «Серая шейка».
Орнитологи отмечают, что большинство водоплавающих птиц улетают на зимовку в более теплые регионы. Мониторинг проводится с целью узнать, насколько важны для водоплавающих и околоводных птиц зимовки в условиях пониженных температур, какие виды не улетают на юг, их количество.
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