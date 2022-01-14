Орнитологи приглашают добровольцев провести учет птиц, оставшихся на зимовку в Казани

Союз охраны птиц России совместно с проектом «Единой России» «Чистая страна» 15-16 января проведет в Казани акцию «Серая шейка – 2021», посвященную учету водоплавающих и околоводных птиц. К участию приглашают всех желающих, сообщает инфоцентр ТРО ВПП «Единая Россия».

Акция проводится, чтобы выяснить, какие виды птиц зимуют, не покидая пределов ареала распространения и в каком количестве. Учёт проводят орнитологи, но им не под силу охватить все места зимовок. Также они не знают все места зимних скоплений уток. Широкое участие волонтеров станет большим подспорьем для учёных.

«По итогам прошлогоднего учета во Всероссийской акции приняли участие порядка 100 семей из Татарстана и насчитали 1 458 зимующих уток. Из водоплавающих птиц отметили только крякв. Соотношение полов один к двум в пользу самцов», – рассказала региональный координатор проекта «Единой России» «Чистая страна» Елена Минакова.

Мониторинг массовых видов и их местообитаний имеет и практическое значение. Данные об изменении численности и размещении птиц могут служить индикаторами социально-экономической обстановки, состояния водоёмов и тому подобное. К тому же, учёт – это прекрасная возможность познакомиться с зимующими водоплавающими своего региона.

О том, как присоединиться к акции и проводить подсчет птиц, можно узнать на сайте Союза охраны птиц России.

Проект «Чистая страна» призван объединить усилия партии, федеральных и региональных органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для наиболее эффективного решения экологических проблем, с которыми сталкиваются избиратели в повседневной жизни.