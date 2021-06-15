Орнитолог: В Казани выросло количество голубей, но исчезли воробьи

В Казани наблюдается огромное количество голубей, но почти не заметно воробьев. Наблюдениями с газетой «Казанские ведомости» поделился заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Казанского федерального университета — доктор биологических наук, профессор Ильгизар Рахимов.

По словам ученого, сейчас вместо городского воробья в столице Татарстана расселился полевой.

«В природе существуют свои законы, есть пики численности и спады, так называемые популяционные волны численности. В таком спаде оказались воробьи: их никто не трогает, есть пища, а численность их резко упала», — пояснил Ильгизар Рахимов.

При этом орнитолог уверен, что природа сама восстановит равновесие.

Кроме того, на территории Казани наблюдается большое количество уток. Ученые объясняют этот факт тем, что у уток появились птенцы и улететь они сейчас не могут, и из-за этого птицы стали чаще попадаться на глаза горожанам.

Аналогичным образом обстоят дела и с голубями — именно в это время происходит массовый вылет голубят из гнезд, поэтому кажется, что их стало больше.