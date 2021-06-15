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Ру Тат
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15 июня 2021  10:59
Эльза Кузнецова

Орнитолог: В Казани выросло количество голубей, но исчезли воробьи

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В Казани наблюдается огромное количество голубей, но почти не заметно воробьев. Наблюдениями с газетой «Казанские ведомости» поделился заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Казанского федерального университета — доктор биологических наук, профессор Ильгизар Рахимов. 

По словам ученого, сейчас вместо городского воробья в столице Татарстана расселился полевой. 

«В природе существуют свои законы, есть пики численности и спады, так называемые популяционные волны численности. В таком спаде оказались воробьи: их никто не трогает, есть пища, а численность их резко упала», — пояснил Ильгизар Рахимов. 

При этом орнитолог уверен, что природа сама восстановит равновесие.

Кроме того, на территории Казани наблюдается большое количество уток. Ученые объясняют этот факт тем, что у уток появились птенцы и улететь они сейчас не могут, и из-за этого птицы стали чаще попадаться на глаза горожанам. 

Аналогичным образом обстоят дела и с голубями — именно в это время происходит массовый вылет голубят из гнезд, поэтому кажется, что их стало больше.

#птицы
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