news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 марта 2026 14:16

Орнитолог сообщил о сокращении числа воробьев и скворцов в Казани

Читайте нас в
Телеграм

В последние годы во многих городах, в том числе в Казани, количество гнездящихся в дуплах птиц становится меньше. Так, стало меньше скворцов и воробьев. Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами орнитолог, завкафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья КФУ Ильгизар Рахимов.

«Действительно, скворцов практически не стало. Воробьев в этом году мы считали-считали… Это совсем не то, что было 20-30 лет назад, не говоря уже о таких полезнейших птицах насекомоядных, как синицы, горихвостки, мухоловки. Многие из вас просто даже их не видели, а это ведь обычные птицы нашего города», – рассказал он.

Орнитолог вспомнил, что раньше в нашей стране проводилась всесоюзная акция «Первое апреля – День встречи птиц».

«Мы делали скворечники во всех школах страны, развешивали их везде и всюду, и это было доброй традицией и воспринималось людьми как праздник», – отметил Рахимов.

Орнитолог отметил пользу насекомоядных птиц, уничтожающих различных вредителей, в том числе непарного шелкопряда.

#кормушки для птиц #орнитологи #Экология
news_right_1
news_right_2
news_bot
