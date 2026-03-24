Орнитолог сообщил о сокращении числа воробьев и скворцов в Казани

В последние годы во многих городах, в том числе в Казани, количество гнездящихся в дуплах птиц становится меньше. Так, стало меньше скворцов и воробьев. Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами орнитолог, завкафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья КФУ Ильгизар Рахимов.

«Действительно, скворцов практически не стало. Воробьев в этом году мы считали-считали… Это совсем не то, что было 20-30 лет назад, не говоря уже о таких полезнейших птицах насекомоядных, как синицы, горихвостки, мухоловки. Многие из вас просто даже их не видели, а это ведь обычные птицы нашего города», – рассказал он.

Орнитолог вспомнил, что раньше в нашей стране проводилась всесоюзная акция «Первое апреля – День встречи птиц».

«Мы делали скворечники во всех школах страны, развешивали их везде и всюду, и это было доброй традицией и воспринималось людьми как праздник», – отметил Рахимов.

Орнитолог отметил пользу насекомоядных птиц, уничтожающих различных вредителей, в том числе непарного шелкопряда.