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Орнитолог рассказал, когда в Казань прилетят первые грачи
Возвращение перелетных птиц в Татарстан с юга обычно начинается в марте. Первыми возвращаются грачи, прилет которых по народным приметам означает начало весны. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор, завкафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов.
«Грачи прилетают первыми, в теплые и ранние весны первые разведчики появляются уже в конце февраля», – отметил он.
По наблюдениям профессора КФУ, в последние годы в нашем городе зимует достаточно много грачей. Зачастую люди путают их с уже прилетевшими собратьями, однако последних легко отличить: как правило, такие птицы более худые, пугливые и поджарые по сравнению с теми, что остались зимовать.
«Сначала прилетают грачи, потом скворцы, жаворонки, зяблики. В апреле ожидается массовый прилет водоплавающих. Ближе к середине мая появляются иволги, достаточно поздно прилетают соловьи и чечевицы», – заметил спикер.
Подробнее о зимовке и возвращении перелетных птиц читайте в материале «Татар-информа».
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