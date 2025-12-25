Орнитолог рассказала, как правильно кормить водоплавающих птиц зимой

С наступлением морозной погоды, жители городов все чаще наблюдают на незамерзающих водоемах птиц, таких как утки, и желают облегчить им зимовку подкормкой. О том, как правильно это сделать в беседе с «Радио 1» разъяснила орнитолог, сотрудник Координационного совета Союза охраны птиц России Елена Чернова.

Эксперт отметила, что обычное пшено, окисляясь на воздухе, становится источником токсичных веществ, а ржаной хлеб и солёные продукты, вызывают нарушения пищеварения и заставляют тратить больше энергии на их переваривание.

По этой причине лучше всего кормить птиц сырыми крупами, например, пшеницей и кукурузой, а также готовыми кормовыми смесями для водоплавающих птиц из зоомагазинов. При этом важна умеренность, чтобы пернатые не утратили способность самостоятельно добывать пропитание.

Отдельно орнитолог прокомментировала распространённую практику кормления хлебом.

«С точки зрения утки это примерно то же самое, как для нас тортик. Очень вкусно, им нравится, но не очень полезно», — рассказала Чернова.