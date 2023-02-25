Орнитолог объяснил большое число смертей сов зимой в Татарстане

Этой зимой в соцсетях было множество сообщений от татарстанцев, сообщающих о гибели сов. Почему гибнут совы, «Татар-информу» рассказал профессор, завкафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов.

«Мне присылали много фотографий, кто-то даже принес погибшую сову в университет. Причина кроется в аномальных погодных явлениях. Среди зимы несколько раз выпадали ледяные дожди, из-за которых снег покрылся коркой льда. Такие случаи бывали и в предыдущие годы, но частые ледяные дожди и оттепели этой зимой привели к тому, что образовался ледяной наст толщиной до нескольких сантиметров», – сказал ученый.

Ильгизар Рахимов сообщил, что сова во время охоты сначала прислушивается к шороху мыши под снегом, потом стремительно бросается и хватает добычу. Из-за образовавшейся корки льда хищник не может быстро схватить грызуна, пока птица пробивает наст, мышь убегает. Соответственно, многие совы голодали и из-за истощения замерзали в холода, хотя и приспособлены к таким погодным условиям.

Подробнее о зимовке птиц читайте в материале «Татар-информа».