Орнитолог: Из-за аномального тепла в Казани зимуют дрозды

Из-за аномального тепла, державшегося на протяжении нескольких месяцев в этом году, многие перелетные птицы задержались осенью в Казани, а некоторые не собираются улетать вовсе. Об этом «Татар-информу» рассказал профессор кафедры биоэкологии Института фундаментальной медицины КФУ Ильгизар Рахимов.

«Буквально на днях напротив своего окна я заметил дубоноса. Это растительноядная птица, корм для нее еще есть. Большая часть популяции, как правило, в это время уже раньше улетала», — поделился наблюдениями он.

Недавно ученый наблюдал большую стаю дроздов. Для них в этом году есть хорошая кормовая база, много рябины. Интересен сам факт, что дрозды остаются зимовать.

«Такие процессы мы будем наблюдать и дальше. Теплые зимы и положительные температуры играют свою роль», — считает Рахимов.

По его словам, из-за аномального тепла на зимовку остаются новые виды водоплавающих птиц. К примеру, такая редкая птица, как луток. Кроме того, стали дольше задерживаться чайки.