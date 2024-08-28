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Орнелла Мути в образе Сююмбике: в Казани откроется выставка, посвященная КМФМК
29 августа в Центральной библиотеке Казани откроется «киновыставка» председателя Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ, члена Творческого союза художников России Лады Аюдаг. Об этом художница рассказала «Татар-информу».
Выставка объединит работы предыдущих трех экспозиций, показанных в разные годы в кинотеатре «Мир». Это графические изображения актеров, актрис, режиссеров — гостей Казанского международного кинофестиваля и его организаторов. Так, посетители выставки смогут увидеть портреты экс-министра культуры, а ныне председателя Общественной палаты Республики Татарстан Зилю Валееву, а также директора «Татаркино» Миляушу Айтуганову.
Среди портретов известных мировых кинозвёзд, посетивших кинофестиваль, — Катрин Денёв, Орнелла Мути в образе царицы Сююмбике (копия с подаренного художницей актрисе портрета). Узнаваемы и другие лица Казанского кинофестиваля, среди них режиссёры Эльдар Рязанов, Борис Грачевский, актрисы и актеры театра и кино Вера Глаголева, Дмитрий Харатьян, Дмитрий Певцов и другие.
Все работы Лада Аюдаг выполняет со своих фотографий. На открытии выставки со стихами выступят казанские поэты.
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