Орнелла Мути и ее дочь подали заявление о получении российского гражданства

Итальянская певица Найке Ривелли, дочь актрисы Орнеллы Мути, заявила, что они с матерью намерены получить российское гражданство. Об этом Ривелли рассказала РИА Новости.

«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей», – сказала певица.

По словам Ривелли, они с матерью не сталкивались с негативной реакцией из-за частых визитов в Россию и планов оформить российские паспорта. Она добавила, что многие итальянцы любят Россию, ее жителей и культуру, а те, кто знает историю, помнят о ее событиях. Певица отметила, что даже в период пандемии коронавируса россияне всегда оказывали им поддержку.

Напомним, актриса недавно посещала столицу Татарстана в рамках Международного форума потребительской кооперации. Его амбассадорами стали Орнелла Мути и бразильская актриса Луселия Сантос.

«Если обратиться к глобальной повестке, то мы проживаем нестабильный период. Я надеюсь, что мое присутствие здесь покажет, что мы друзья», – заявляла Мути.