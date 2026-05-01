Орловские рысаки и деликатес из улиток: как Новошешминск завлекает туристов и молодежь

Строительство дорог и жилья, экстрим-парка, картинга, преобразование школы в лицей с ареной для битвы роботов, коневодство и улиточное хозяйство – такие социальные и инвестпроекты воплощает в жизнь Новошешминский район Татарстана. О них рассказал глава района Егор Тарнавский на встрече с журналистами, посвященной итогам его работы за первый год.





Новошешминский район открыл свои двери для республиканских журналистов и блогеров

Молодым – жилье и высокая зарплата

Год всестороннего развития детей и молодежи проходит в Новошешминском районе Татарстана. Местная администрация активно борется за прекращение оттока кадров в крупные города и привлечение молодежи. По словам главы района Егора Тарнавского, удержать молодых можно высокой заработной платой, а она благодаря нефтяным компаниям составляет здесь 96 тысяч рублей, и доступным жильем.

«Три жилых восьмиквартирных дома строятся сейчас в Новошешминском районе для детей, оставшихся без попечения родителей. Эти объекты были согласованы два-три года назад, наконец-то в этом году работы по ним сдвинулись», – рассказал он.

Егор Тарнавский: «Планируется строительство 24-квартирного арендного дома, подготовлены участки под многоэтажное строительство»

По словам Тарнавского, строители взяли хороший темп. Сейчас в районе 32 человека из данной категории льготников стоят в очереди. Также планируется строительство 24-квартирного арендного дома, подготовлены участки под многоэтажное строительство.

На территории района работают семь нефтяных компаний, две из них в прошлом году построили в общей сложности 12 жилых домов для своих сотрудников.

«Сотрудники – их, но жители – наши. Мы отдали эти дома многодетным семьям. В этом году они (компании, – прим. Т-и) взяли еще 20 участков, будут запускать планомерное строительство домов для сотрудников», – отметил глава района.

Сейчас в Новошешминске проходит капремонт школы, которая скоро преобразится до неузнаваемости

Технический лицей с ареной для битвы роботов откроется ко Дню знаний

Сейчас в Новошешминске проходит капремонт школы, которая скоро преобразится до неузнаваемости. Она станет техническим лицеем с ареной для битвы роботов. Проект будет запущен совместно с IT-парком. Благодаря второму партнеру дети будут углубленно изучать языки программирования.

«Нас поддержал Рустам Нургалиевич [Минниханов], стоимость объекта – 201 млн рублей. <…> Мы позиционируем этот объект как учебный кластер, поскольку рядом находится современный крытый футбольный манеж, где будут заниматься дети. Рядом с манежем в этом году запускаем картинг, где также будут проходить факультативные занятия», – поделился планами Тарнавский.

Ранняя профориентация школьников в районе будет проводиться с привлечением специалистов КНИТУ-КАИ. А технический лицей откроется ко Дню знаний.

Ледовая арена, экстрим-парк и улица Ленина

Сейчас в райцентре началось строительство ледовой арены по республиканской программе, запущенной Раисом РТ, а также экстрим-парка. На проектирование последнего в этом году направят часть гранта «Татнефти» в размере 10 млн рублей.

«Это полноценный спортивный объект с современными элементами – рампами, перилами, бассейнами для экстремальных видов спорта. Некий прототип казанского экстрим-парка «Урам», – сказал Егор Тарнавский.

По его словам, перед строителями поставлена задача возвести спортивный объект с безопасной прогулочной зоной.

Еще 25 млн рублей будет направлено на первую очередь благоустройства центральной улицы Ленина. На следующий год продолжение этого объекта будет заявлено в федеральную программу.

«Мы проработали с проектировщиками концепцию – начиная с Привокзальной площади и до гимназии. За счет гранта компании «Татнефть» и 10 процентов нашего софинансирования включили в план благоустройство этой территории. Это первый этап благоустройства», – рассказал руководитель района.

Изменения претерпит и фасад автовокзала. Проектом также предусмотрены прилегающая прогулочная зона и уличное освещение. Кроме того, в райцентре к июлю уберут заброшенные сараи, в которых жители Новошешминска раньше держали коров. Такое решение было принято на сходе граждан. Взамен ветхих построек появятся благоустроенная парковая зона и детская площадка.

Восстановление старинных храмов и крепости

В Новошешминске на возвышенности находится Троицкая церковь – архитектурный памятник конца XVIII века, объект культурного наследия регионального значения. Церковь была построена в 1794 году на средства местных прихожан и благотворителей. В ней сохранилась уникальная икона, переданная местным жителем, требующая реставрации. В реставрации также нуждаются старинные храмы.

«У нас сохранились исторические храмы, три из них требуют восстановления. Это удивительные храмы, в которых сохранились внутренние фрески. По Петропавловскому храму проработали проект восстановления. В первую очередь хотим закрыть крышу», – сказал Тарнавский.

Речь идет о кирпичной церкви апостолов Петра и Павла, сохранившейся в селе Слобода Петропавловская. Объект культурного наследия местного значения был построен в 1885-м и перестроен в 1913 году.

Егор Тарнавский также отметил, что в Новошешминске до сих пор сохранились защитные «Екатерининские валы» – большой и малый.

«Эти валы несли определенную защитную функцию. В прошлом году мы получили грант от Минэкономразвития РФ, в этом году начинаем восстанавливать крепость. Она была на горе. Мы уже определили место, готовим входную группу. Наша задача – восстановить крепость в первозданном виде. Планируем сформировать вокруг пять подворий, которые будут символизировать исторические слободы», – пояснил глава района.

Улиточная ферма привлечет туристов

В прошлом году в районе началось развитие нового сельскохозяйственного инвестпроекта – улиточной фермы. Выращивание пищевой улитки будет сопровождаться переработкой, изготовлением замороженных полуфабрикатов эскарго, консервированием филе и печени.

«Дикая улитка растет три года, а наша – пять-шесть месяцев. Наша улитка питается комбикормом, ей нет смысла искать что-то в полях, питаться чем-то на земле. Поэтому у нее нет привкуса тины и болота, отсутствует песок в организме», – отметил представитель компании Роман Матвеев.

По его словам, на основе улиточного муцина (биологически активное вещество, выделяемое железами улитки) планируют изготавливать косметические средства и белок для питательных смесей. В дальнейшем планируются поставки пищевой продукции в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан. В этом сезоне – с мая по сентябрь – на ферме собираются вырастить 10-15 тонн продукта.

Администрация района выделила под проект землю, помогла провести коммунальные сети. Предполагается, что улиточное производство привлечет в район туристов. Первых на ферме планируют принять уже этим летом.

Как отметил Тарнавский, району нужен единый туроператор, который составит маршруты под запросы гостей: исторический, событийный, природный, а также маршруты агротуризма.

Президенту Монголии подарят рысака из Татарстана

Одним из экспортных брендов района стал местный конный завод, где разводят чистокровных орловских рысаков. Лошади из Новошешминского района занимают призовые места на республиканских и федеральных соревнованиях, направляются в КНДР и страны Центральной Азии, где оценили их стать и чистоту породы.

В прошлом году в район приезжала делегация из Северной Кореи, чтобы договориться о дальнейшем сотрудничестве. А в этом году рысака, выращенного в Татарстане, подарят президенту Монголии.

«В этом году планируем посетить Монголию, где будет проходить Всемирный день коня. Скорее всего, с нашей стороны будет преподнесен подарок – президенту Монголии подарим коня. Это делается для того, чтобы укрепить наши дружеские связи», – сообщил журналистам директор татарского конного завода №57 Николай Скоков.

Татарский конный завод образован около десяти лет назад. Сегодня здесь содержится около 300 лошадей, из них 260 – орловские рысаки. У лошадей интересные клички: Депутат, Политик, Пряник. Орловская порода в этом году отмечает 250-летие.

