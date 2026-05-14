news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 14 мая 2026 15:42

Орлова: Счетная палата РФ выявила сговор и завышение цен на лекарства

Читайте нас в
Телеграм
Орлова: Счетная палата РФ выявила сговор и завышение цен на лекарства
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При проверке ценообразования на лекарства Счетная палата России выявила многочисленные нарушения, включая сговор, аффилированность и завышение цен. Об этом на полях «КазаньФорума-2026» корреспонденту «Татар-информа» рассказала аудитор СП РФ Светлана Орлова.

«Мы смотрели ценообразование по лекарствам – очень много накручивалось цен. Это не соответствовало реальной картине производства этих лекарств», – отметила она.

Орлова подчеркнула, что медицина – очень ощутимый сегмент рынка, потому что речь идет о людях с различными заболеваниями, включая онкологические. По словам аудитора, Счетная палата работала вместе с Федеральной антимонопольной службой, у которой сегодня есть серьезная программа влияния на ценообразование.

«И ФАС, конечно, имеет сегодня серьезную программу, где она может влиять на ценообразование. Здесь мы в паре сработали с ними по этим вопросам», – подчеркнула Орлова

#лекарства #Счетная палата РФ
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Минмолодежи РТ разрабатывает программу беспроцентной ипотеки для молодых семей

Минмолодежи РТ разрабатывает программу беспроцентной ипотеки для молодых семей

13 мая 2026
ДУМ РФ: Российскую продукцию халяль готовы покупать в любой мусульманской стране

ДУМ РФ: Российскую продукцию халяль готовы покупать в любой мусульманской стране

13 мая 2026
Новости партнеров