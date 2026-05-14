Орлова: Счетная палата РФ выявила сговор и завышение цен на лекарства

При проверке ценообразования на лекарства Счетная палата России выявила многочисленные нарушения, включая сговор, аффилированность и завышение цен. Об этом на полях «КазаньФорума-2026» корреспонденту «Татар-информа» рассказала аудитор СП РФ Светлана Орлова.

«Мы смотрели ценообразование по лекарствам – очень много накручивалось цен. Это не соответствовало реальной картине производства этих лекарств», – отметила она.

Орлова подчеркнула, что медицина – очень ощутимый сегмент рынка, потому что речь идет о людях с различными заболеваниями, включая онкологические. По словам аудитора, Счетная палата работала вместе с Федеральной антимонопольной службой, у которой сегодня есть серьезная программа влияния на ценообразование.

«И ФАС, конечно, имеет сегодня серьезную программу, где она может влиять на ценообразование. Здесь мы в паре сработали с ними по этим вопросам», – подчеркнула Орлова