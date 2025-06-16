Орлов считает, что при переходе Даку «Зениту» надо будет выгнать двух нападающих

Фото: rubin-kazan.ru

Комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий «Рубина» Мирлинда Даку может заменить в «Зените» двух других форвардов.

После переговоров «Зенита» с нападающим «Рубина» Мирлиндом Даку, комментатор Геннадий Орлов отметил, что форвард сумеет заменить действующих игроков в линии атаки.

«Если приедет Даку, надо просто выгнать из "Зенита" двух предыдущих нападающих. Но это уже будет решать Семак. Хотя неизвестно, что даст результат. Но всё же есть хорошая русская пословица, её надо помнить, когда собираешь команду – "Лучшее – враг хорошего". Когда у тебя всё хорошо, а ты хочешь ещё лучшего – и ба-бах, и этот новый тренер не приносит успеха. Такое бывало», – поделился Орлов в беседе с «РБ Спорт».

Напомним, в 2023 году Мирлинд Даку перешел в «Рубин». За два сезона форвард отыграл 54 матча в РПЛ, где забил 25 мячей и выполнил 10 голевых передач. По информации различных источников, «Зенит» готов заплатить за Даку около 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне албанец забил 15 мячей за «Рубин» в РПЛ. Тем самым форвард стал вторым в таблице бомбардиров Премьер-лиги сезона 2024/25. Первое место в рейтинге занял нападающий «Спартака» Манфред Угальде с 17 голами.

«Рубин» финишировал седьмым в таблице РПЛ с 45 очками. «Зенит» занял вторую строчку первенства с 66 баллами.

Автор: Анастасия Щуклина.