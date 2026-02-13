Орлов о поведении Семака: «Он не такой как Карпин»

Фото: fc-zenit.ru

Известный российский комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» оценил поведение наставника петербуржцев Сергея Семака.

«Мне задают вопрос: "А почему Семак остро не говорит об игроках?" Ну, у него такой стиль. Он не хочет говорить вслух об ошибках игроков. Он сам был игроком, понимает, как это может быть болезненно, если тренер будет откровенно говорить об ошибках. А лучше — всё внутри команды решать. Поэтому у него стиль такой. Он не такой, как Карпин. Помните его выпады против игроков? Наверное, это всё-таки воспитанность. Человек всё-таки живёт не инстинктом, как собачка или обезьянка, а цивилизованно, разумом. Сложно себя сдерживать, но лучше сдержать. Нужно быть корректным, к этому стремиться», — сказал Орлов.

Первый матч после окончания зимней паузы в РПЛ «Зенит» проведет 27 февраля против «Балтики».