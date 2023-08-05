Орлиный глаз Билла, дебюты Яшкина и Жафярова: как «Ак Барс» провел первый матч межсезонья

В первом летнем матче межсезонья «Ак Барс» разгромил «Нефтяник» со счетом 5:0

Фото: ak-bars.ru

«Динамовская тройка» снова вместе. Галимов продолжает восстанавливаться от травмы

Для Зинэтулы Билялетинова матч с «Нефтяником», как и для всей команды, стал первым в рамках летнего межсезонья. Ряды казанского клуба в этом году пополнило много звездных новичков, поэтому было интересно посмотреть, какие сочетания звеньев на игру подготовит наставник «барсов».

Как и ожидалось, первые две тройки получились аналогичные тем, что мы видели на открытой тренировке «Ак Барса» на позапрошлой неделе. Звено Радулова и Сафонова усилил Дамир Жафяров, пришедший на место Дмитрия Воронкова, который, напомним, по окончании прошлого сезона уехал в «Коламбус». В свою очередь, вторая тройка состояла полностью из экс-динамовцев: Кагарлицкий, Шипачев, Яшкин.

Из знаковых изменений можно отметить понижение нападающего Кирилла Петрова в третье звено на место Кирилла Панюкова, переехавшего этим летом в омский «Авангард». Кроме того, в четвертом звене в центре появился молодой форвард Семен Терехов.

В свою очередь, Артем Галимов, обычно игравший на данной позиции, продолжает свое восстановление от травмы руки. Корреспондент «ТИ-Спорт» пообщался с нападающим в преддверии встречи по поводу реабилитации после повреждения и выяснил, что Галимов будет готов к выходу на лед уже в ближайшее время.

«Рука меня практически уже не беспокоит. Но пока приходится носить фиксатор. Скоро буду уже на льду вместе со всеми», – отметил Артем в ходе неформальной беседы.

Зинэтула Билялетдинов предпочел смотреть матч на Западной трибуне, на самом верхнем ярусе Фото: ak-bars.ru

Билялетдинов наблюдал за матчем не с тренерского мостика, а сверху, находясь на Западной трибуне

В первые минуты матча с «Нефтяником» произошла интересная картина: Зинэтулы Хайдяровича не было на тренерском мостике. Всем процессом на лавке руководил ассистент главного тренера Юрий Бабенко вместе с Александром Бойковым.

Билялетдинов предпочел смотреть матч на Западной трибуне, на самом верхнем ярусе. Как выяснилось после игры, для специалиста было важно посмотреть на некоторые элементы выступления своих подопечных именно с комментаторских позиций. Наставник «барсов» заявил, что оттуда лучше видно и четче прослеживаются все ошибки хоккеистов.

«Мне нужно было посмотреть кое-какие моменты сверху, оттуда видно здорово», – отметил Зинэтула Хайдярович по окончании матча.

Что касается самой встречи с «Нефтяником», то она получилась весьма неожиданной с точки зрения как результата, так и характера игры. В преддверии матча было много разговоров о том, что он обещает быть «выставочным», несерьезным. Все-таки «Нефтяник» и «Ак Барс» – клубы-побратимы, поэтому матч будет исключительно корпоративным и не будет нести серьезного спортивного характера.

В отсутствии Билялетдинова процессом на лавке руководили Бабенко и Бойков Фото: ak-bars.ru

Однако на деле получилось совершенно по-другому. И «Ак Барс», и «Нефтяник» продемонстрировали очень хорошие скорости и порадовали публику Альметьевска качественным хоккеем. Уже в первом периоде болельщики увидели много силовых приемов, хитов, убедившись, что матч является важной контрольной встречей для обеих команд.

Казанцы не стеснялись забивать много в ворота «Нефтяника», словно демонстрируя свою беспощадность. Имея явное преимущество в классе, «Ак Барс» играл эффектно и проводил яркие комбинации. После матча Дамир Жафяров, автор первой заброшенной шайбы, признался, что тренеры «барсов» специально попросили игроков убрать фактор недооценки соперника.

«Все выходят на матч, чтобы победить, вне зависимости от его статуса. Никто не хотел уступать, поэтому появился накал», – подчеркнул Дамир.

Для хоккеистов «Ак Барса» матч с «Нефтяником» получился неплохим по движению и скорости. Уже по этой игре стало понятно, что в каждом звене между партнерами есть определенная химия, игроки здорово понимают друг друга на льду.

«Все выходят на матч, чтобы победить, вне зависимости от его статуса. Поэтому появился накал» Фото: ak-bars.ru

Зинэтула Хайдярович также положительно отозвался о матче и сказал, что ему понравился ответственный подход хоккеистов к игре с «Нефтяником».

«Я доволен тем, что ребята серьёзно отнеслись к матчу, это самое важное. Немножко не всё получалось так, как мы хотим, но это первая игра, всё в процессе работы. Ребята хорошо играли, соперник хорошо играл, они помогли в подготовке. Для первого матча всё прошло нормально, я считаю», – заявил Билялетдинов.

Новички «Ак Барса» были в порядке: голы у Яшкина, Жафярова и Марушева

Трансферная кампания «Ак Барса» в это межсезонье получилась не менее впечатляющей, чем в прошлом году. Казанцы усилились крайне мастеровитыми хоккеистами, способными принести команде четвертый Кубок Гагарина.

В матче с «Нефтяником» заброшенной шайбой отметился лучший игрок регулярки прошлого сезона Дмитрий Яшкин. Экс-форвард СКА здорово оценил ситуацию во время розыгрыша большинства и занял идеальную позицию для броска в конечной фазе.

Яшкин, Жафяров и Марушев отличились голами в дебютной игре за «Ак Барс» Фото: ak-bars.ru

Не ушел без гола еще один экс-нападающий питерцев Дамир Жафяров. Единственный в клубе полевой татарин классно убежал в первом периоде от защитников и, выйдя один на один с вратарем, уверенно разобрался с голкипером хозяев.

Приятной неожиданностью стало яркое выступление в матче нападающего Максима Марушева, также являющего новичком команды. Форвард показал отличное катание, технику, бросок, что и стало следствием четвертой заброшенной шайбы «Ак Барса».

Стоит отметить, что для Марушева Альметьевск – не чужой город. Нападающий является воспитанником местного хоккея, поэтому после матча Максим не постеснялся уйти в лирику, сказав, что ему всегда приятно возвращаться в нефтяную столицу Татарстана.

«В Альметьевск не всегда получалось приехать посмотреть и город, и условия. Сегодня всё увидел вживую, это очень интересно», – отметил Марушев.

«Просмотровый контракт не давит, занимаюсь своей работой – готовлюсь к сезону» Фото: ak-bars.ru

У нападающего в «Ак Барсе» на данный момент действует просмотровый контракт, окончательное решение о его приобретении клубом будет продекламировано позже. Между тем, Максим никакого давления не испытывает. Форвард готов к тому, чтобы биться за место в составе.

«На самом деле просмотровый контракт не давит, занимаюсь своей работой – готовлюсь к сезону. Надеюсь, всё будет хорошо», – оптимистично подытожил Марушев.

Фото на анонсе: ak-bars.ru