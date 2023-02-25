Orlen: Россия прекратила поставки нефти в Польшу

Россия прекратила поставлять нефть в Польшу. Об этом со ссылкой на председателя правления топливного концерна Orlen Даниеля Обайтека сообщает РИА Новости.

«Мы эффективно обеспечиваем поставку сырья. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы», — отметил он в соцсетях.

По словам Обайтека, на Россию приходилось «только 10% сырья», получаемого Польшей. «Мы заменим его нефтью с других направлений, — уверен председатель правления Orlen. — Это эффект диверсификации, которую мы проводили в последние годы».

В начале года концерн отказался от продления контракта с «Роснефтью», которая ежемесячно поставляла в Польшу 300 тыс. тонн сырья. Еще один контракт — с «Татнефтью» — должен был действовать до декабря 2024 года.