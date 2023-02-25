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Orlen: Россия прекратила поставки нефти в Польшу
Россия прекратила поставлять нефть в Польшу. Об этом со ссылкой на председателя правления топливного концерна Orlen Даниеля Обайтека сообщает РИА Новости.
«Мы эффективно обеспечиваем поставку сырья. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы», — отметил он в соцсетях.
По словам Обайтека, на Россию приходилось «только 10% сырья», получаемого Польшей. «Мы заменим его нефтью с других направлений, — уверен председатель правления Orlen. — Это эффект диверсификации, которую мы проводили в последние годы».
В начале года концерн отказался от продления контракта с «Роснефтью», которая ежемесячно поставляла в Польшу 300 тыс. тонн сырья. Еще один контракт — с «Татнефтью» — должен был действовать до декабря 2024 года.
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