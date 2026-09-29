Оркестр театра Камала представил программу октябрьских выступлений

Оркестр Татарского государственного академического театра им. Г. Камала анонсировал будущие концерты. В октябре казанского слушателя ждет музыка органа, расширенная «Мелодия света» и обновленный концерт «В гостях у Тоторо».

В Восточном зале театра 2 октября состоится органный концерт «Дорогами предков», сотканный из мелодий разных народов и авторских стилизаций. В этот вечер на сцене Восточного зала сойдутся стихии звука: величественный орган, мудрый кыл-кубыз, задумчивый саз, трепетный дудук и звонкие курай и окарина в сопровождении ритма ударных инструментов. На концерте прозвучит музыка Назиба Жиганова, Салиха Сайдашева, Рустема Яхина, Эльмира Низамова, Петра Чайковского, Марселя Дюпре, Джеймса Ласта, а также татарские, турецкие, казахские, армянские и русские народные мелодии.

Программу представят: обладатель премии «Органист года - 2025» Вероника Лобарева (орган), Александра Бозиянц (дудук, курай, окарина), Иван Веретельный (кыл-кубыз, саз, домбра) и Анна Рыжова (ударные инструменты).

Концерт «Музыка кино» пройдет 9 октября. Симфонический оркестр театра Камала под управлением своего главного дирижера и художественного руководителя Данияра Соколова исполнит знакомые по голливудским фильмам мелодии: «Джеймс Бонд», «Интерстеллар», «Игра престолов», «Властелин колец», «Крестный отец», а также музыку к русским и татарским фильмам.

Премьера расширенной версии аудиовизуального перформанса «Мелодия света» состоится 23 октября в Восточном зале. Как известно, проект предлагает новый взгляд на традиционное искусство, где симфоническая музыка переплетется с современными световыми и визуальными технологиями. В исполнении симфонического оркестра Татарского Государственного Академического Театра им. Галиаскара Камала прозвучат все части произведения «Энигма-вариации» (Эдуард Элгар), симфония-поэма «Муса Джалиль» (Алмаз Монасыпов), «Карурман Аша» (Ильяс Камал), симфоническая поэма «Лучезарная Казань» (Алсу Сунгатуллина), «El ruiseñor y la rosa» (Фархад Бахтияри), а также симфоническая поэма «Памяти Фарида Яруллина» (Фасиль Ахметов). Концерт пройдёт в два отделения.

24 октября оркестр представит обновленную программу концерта «Пятый элемент», в которой сочетается танцевальная музыка аргентинских, еврейских, американских, мексиканских и бразильских композиторов. В составе оркестра: Эвелина Карпачева, Камила Мингалеева, Рустам Сираев, Юлия Каргина, Анастасия Гурьянова.

Обновленную версию еще одного концерта — «В гостях у Тоторо» — оркестр презентует 30 октября. Программа объединяет музыку легендарных картин Хаяо Миядзаки, а также других полнометражных анимационных шедевров Японии. Происходящее на сцене дополняет мультимедийная проекция. На большом экране оживут кадры знакомых с детства историй. Концерт пройдет в два отделения.

Завершит октябрьскую программу выступлений оркестра «Бэби-концерт», который состоится 31 октября. Заслуженная артистка РТ Миляуша Шайхутдинова будет сопровождать детей в открытии музыкального мира. Камерную атмосферу Восточного зала дополнят мягкий ковер, пуфики, подушки и яркий декор. В программе концерта будут исполнены произведения Фарида Яруллина, Салиха Сайдашева, Рустема Яхина, а также Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Антонио Вивальди и других.