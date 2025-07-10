Оркестр театра Камала анонсировал концерты в новом сезоне

Фото: пресс-служба оркестра ТГАТ им. Галиасгара Камала

Оркестр татарского государственного академического театра Камала анонсировал концерты нового сезона.

В Восточном зале нового здания 22 августа состоится показ аудиовизуального перформанса в исполнении оркестра «Мелодия света». Симфонический оркестр объединит классическое и современное звучание при помощи новых мультимедийных технологий. 23 августа проведут концерт солисты оркестра «Бэби-концерт». Программа татарской народной мелодии (музыка Рустема Яхина, Сергея Рахманинова, Макара Екмаляна и Эльмира Низамова) прозвучит 24 августа на органном концерте «Мелодии родного края».

В сентябре пройдут: концерт «Музыка кино» (12 сентября), концерт ансамбля ударных инструментов «Пространство ритма» совместно с Казанской консерваторией (19 сентября) и органный концерт «Мелодии Родного края» (28 сентября).

В рамках фестиваля «Горький+» в Большом зале нового здания театра оркестр провел концерт «Любимые композиторы Горького». Коллектив исполнил Симфонию №3 («Героическая») Людвига ван Бетховена, увертюру «Сон в летнюю ночь» Феликса Мендельсона , а так же фортепианный концерт Эдварда Грига при участии солиста Зульфата Фахразиева.