Оркестр Театра Камала анонсировал ближайшие концерты

фото: пресс-служба Оркестра Театра Камала

Оркестр Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала анонсировал ближайшие концерты. До конца марта в стенах театра прозвучит мировая классика, татарские, турецкие и армянские народные мелодии, а также пройдут «Бэби-концерты» для самых маленьких слушателей.

На этой неделе 21 февраля в Восточном зале театра состоится электро-акустический концерт оркестра «Сфера звука». В программе музыкального перформанса, объединяющего академическую традицию и электронное звучание, «12 зарисовок» классика татарского музыкального искусства Назиба Жиганова. Исполнители: Алина Каримова, Александр Бозиянц. Художественный руководитель: Данияр Соколов.





Фото: пресс-служба Оркестра Театра Камала

Премьера обновленной программы концерта «Мультконцерт» пройдет 27 февраля в Восточном зале (28 февраля — в Универсальном зале). В одной программе, сочетающей музыкальную классику и мультипликацию, прозвучат ключевые сочинения мировой классики: Людвиг ван Бетховен (Симфония №5 и Симфония №6), Камиль Сен-Санс (сюита «Карнавал животных»), Поль Дюка (симфоническая поэма «Ученик чародея») и Эдуард Элгар («Торжественные и церемониальные марши»). Завершит вечер музыка из анимационных проектов «Союзмультфильма» на музыку Петра Чайковского и Николая Римского-Корсакого.

28 февраля и 22 марта в Восточном зале оркестр театра проведет «Бэби-концерт». Под живую музыку оркестра сопровождать детей в открытии музыкального мира будет заслуженная артистка Республики Татарстан Миляуша Шайхутдинова. В программе концерта будут исполнены произведения Фарида Яруллина, Салиха Сайдашева, Рустема Яхина, а также знаменитых классиков: Иоганна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Антонио Вивальди и других.

Премьера органного концерта «Дорогами предков» состоится 4 марта в Восточном зале. Программа концерта соткана из мелодий разных народов и авторских стилизаций, в сопровождении ударных прозвучат орган, дудук, окарина, кыл-кубыз и саз. В программе произведения Назиба Жиганова, Салиха Сайдашева, Рустема Яхина, Эльмира Низамова, Алсу Сунгатуллиной, Александра Алябьева, Петра Чайковского, Ги Бове, Марселя Дюпре, Джеймса Ласта, Сантанджело, а также татарские, турецкие, казахские, армянские и русские народные мелодии Исполнители: Вероника Лобарева, Александр Бозиянц, Иван Веретельный, Анна Рыжова. Художественный руководитель – Данияр Соколов.

В Универсальном зале 12 марта пройдет концерт «Нескучный квартет +1» артистов оркестра. В новом камерном формате прозвучат два знаковых произведения русской музыки: квинтеты Анатолия Луппова и Дмитрия Шостаковича. Драматургию и настроение произведений будет подчеркивать авторское световое решение. Исполнители: Данияр Соколов (фортепиано), Розалия Исламова (первая скрипка), Маргарита Леушина-Царёва (вторая скрипка), Валерия Лиганова (альт), Анна Борисова (виолончель).

16 марта пройдет вечер, посвященный 125-летию основоположника татарской профессиональной музыки Салиха Сайдашева. Концерт оркестра «Театр & музыка. Салих Сайдашев» в Большом зале обещает стать музыкальной биографией композитора. Через его произведения можно проследить весь жизненный путь: от блистательного успеха до тяжелых лет забвения. Как известно, в 1922 году именно Сайдашев организовал оркестр Театра Камала, поэтому концерт имеет особую значимость для театра.

Премьера концерта «Пятый элемент» духового квинтета театрального оркестра состоится 21 марта в Восточном зале. В программе произведения Фасиля Ахметова, Анатолия Луппова, Елены Шиповой, Айрата Ишмуратова, Зекинья де Абреу и других. В составе ансамбля: Эвелина Карпачева (флейта), Камила Мингалеева (гобой), Рустам Сираев (кларнет), Юлия Каргина (фагот), Анастасия Гурьянова (валторна). Художественный руководитель – Данияр Соколов.