Оркестр театра им. Г.Камала исполнил произведение Эльмира Низамова у озера Лебяжье

Музыканты оркестра Татарского государственного Академического театра им. Г. Камала записали видео на фоне озера Лебяжье. Таким образом творческий коллектив решил привлечь внимание к экологии.

Ролик опубликован в субботу, 5 июня, в День охраны окружающей среды. Музыканты оркестра решили своим выступлением присоединиться к акциям, проходящим по всему миру. На берегу озера они исполнили произведение татарского композитора Эльмира Низамова.

Также оркестр театра собирается выступить сегодня на благотворительном вечере «Музыка чистой воды», который пройдет в парке усадьбы Сандецкого.