Оркестр Росгвардии устроил музыкальный флешмоб для женщин в Казани

Фото: пресс-служба Росгвардии по РТ

В Международный женский день музыканты военного оркестра казанского полка Росгвардии порадовали женщин праздничным выступлением, которое прошло в вестибюле одного из торговых центров Казани.

Творческий коллектив выступил под руководством военного дирижёра, заслуженного артиста Республики Татарстан майора Вадима Кравчука.

От имени военнослужащих Росгвардии майор Вадим Кравчук поздравил женщин с весенним праздником, пожелав им радости и вдохновения.

Музыканты исполняют популярные композиции прошлых лет и современные мелодии, демонстрируя высокий уровень мастерства.

Флешмоб начался с исполнения трубачом известной песни «Катюша», к которому постепенно присоединились другие участники оркестра. В качестве праздничного подарка музыканты исполнили несколько русских и татарских композиций.

Завершился концерт знаменитым маршем «Прощание славянки».