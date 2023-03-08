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«И танцевали, и пели»: Оркестр Росгвардии выступил в Тандеме для девушек в честь 8 Марта
Сегодня в ТРК «Тандем» в честь 8 Марта военный оркестр Росгвардии организовал музыкальный флешмоб.
Подобные выступления стали традицией, вот уже 4 года музыканты устраивают концерты для горожан на каждое 23 февраля и 8 марта.
Музыканты военного оркестра казанского специального моторизованного полка Приволжского округа Росгвардии сыграли «Катюшу» и еще несколько популярных произведений, а потом перешли к национальным композициям. Во время выступлений они пританцовывали, а зрители громко аплодировали и подпевали. А затем музыканты сняли фуражки, под которыми оказались татарские головные уборы – тюбетейки.
«Мне понравилось выступление, очень интересное звучание, появились они неожиданно. Еще я бы отметила то, что они выстраивались в разные фигуры. И пели, и играли, еще и выстраиваться успевали, молодцы», – рассказала Валерия Белоус.
После концерта корреспонденту «Татар-информа» удалось пообщаться с дирижером оркестра – майором Вадимом Кравчуком. От имени военнослужащих Росгвардии он поздравил представительниц прекрасной половины человечества с праздником 8 Марта, пожелал им счастья, любви и мирного неба.
«Сегодня замечательный день, мы не могли не взять в наш репертуар национальную песню о наших дорогих женщинах, красавицах. Мы впервые сегодня надели тюбетейки, чтобы отметить национальный колорит и поднять настроение как коллективу, так и зрителям. Всегда есть волнение, но с ним справляемся», – сказал он.
В конце выступления военнослужащие полка вручили собравшимся на площадке женщинам цветы.
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