Оркестр Росгвадии поздравил казанцев с Днем защитника Отечества концертом в ТЦ

В честь Дня защитника Отечества оркестр Росгвардии устроил флешмоб в одном из торговых центров Казани. Мероприятие стало уже традиционным: музыканты выступают каждый год – 23 февраля и 8 марта.

Как только зазвучали первые ноты, посетители торгового центра начали собираться вокруг импровизированной сцены. Люди отвлеклись от покупок и на время словно забыли о цели своего визита.

Концерт длился около 20 минут. Оркестр исполнил семь композиций – как военные, так и популярные эстрадные. Каждый номер сопровождался бурными аплодисментами.

«Мы каждый год работаем здесь. Это уже стало нашей доброй и интересной традицией. Сегодня мы исполнили военные песни, так как отмечаем День защитника Отечества: “Катюша”, “Марш артиллеристов”, песню военных шоферов. Все эти композиции – дань памяти профессиям, которые существовали в годы Великой Отечественной войны. Естественно, завершили выступление “Прощанием славянки”, ведь этот марш является визитной карточкой всех военных духовых оркестров», – рассказал руководитель коллектива, военный дирижер, заслуженный артист РТ Вадим Кравчук.

Также оркестр представил попурри на народные темы и подготовил новый номер – соло барабанщиков.

Вновь увидеть выступление оркестра в торговом центре можно будет 8 марта. На этот раз музыканты исполнят специальную программу, ориентированную на женскую аудиторию.

«В этот день мы будем не только играть, но и петь, в том числе на татарском языке. Исполним “Эх, сез матур кызлар”, под которую будем танцевать», – анонсировал дирижер.