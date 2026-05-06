Оркестр МВД по РТ выступил для ветерана Великой Отечественной войны

Ветерана МВД, участника Великой Отечественной войны Хариса Салихова поздравило руководство МВД по Республики Татарстан. В канун Дня Победы подарки и поздравления вручил Харису Салиховичу начальник Управления по работе с личным составом МВД по РТ Ильхам Сахапов.

К поздравлениям присоединился оркестр Культурного центра МВД по РТ. Музыканты в торжественном порядке выстроились во дворе дома ветерана и исполнили известные песни военных лет.

Харис Салихович Салихов родился 30 июля 1927 года в д. Чутай Балтасинского района Татарской АССР, находился в Действующей Армии в составе 503 отдельного батальона правительственной связи в должности линейного надсмотрщика. Участвовал в боях за Венгрию, Чехословакию, Австрию. Служил на Западной Украине, принимал участие в борьбе с бандеровскими формированиями.

Учился в Харьковском военно-политическом училище войск МГБ, Краснознаменном Военном институте МГБ СССР, служил в милиции в Москве, работал в парторганах ТАССР, в органы внутренних дел Татарии пришел в 1965 году, уволившись в 1977-м.

Харис Салихов награжден орденами Красной Звезды, «Отечественной войны» II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, «За безупречную службу 3-х степеней, «200 лет МВД России», «300 лет российской милиции», «100 лет образования ТАССР», «За доблестный труд», нагрудными знаками «Отличник милиции», Почетный сотрудник МВД Республики Татарстан, «Ветеран труда».

Будучи почетным членом-академиком Российской Академии Гуманитарных наук, Харис Салихов плодотворно занимается научной деятельностью, является автором четырех книг религиозной тематики. В свои 98 лет Харис Салихович по-прежнему трудится на благо родного ведомства, являясь имам-хатыбом мечети «Хэтер», которая является частью Мемориально-культового комплекса МВД по Республике Татарстан.