Оркестр La Primavera завершает концертный сезон

Камерный оркестр La Primavera завершит XXXII концертный сезон 26 мая. В заключительный музыкальный вечер вместе с казанским коллективом под руководством художественного руководителя и главного дирижера Рустема Абязова выступит российский пианист, доцент Московской государственной консерватории Михаил Лидский. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сам Абязов.

«Михаил Лидский — блестящий пианист и музыкант самой высокой пробы. У него нет громкой славы, как у многих его коллег по цеху — возможно, сказывается высокая требовательность к себе, профессиональная дотошность. Нас связывает многолетняя творческая дружба. Мы всегда с удовольствием приглашаем Михаила в наши программы», — рассказал маэстро.

Для казанской публики Лидский исполнит одно из самых виртуозных сочинений Фридерика Шопена — Первый концерт для фортепиано с оркестром.

Также в этот вечер прозвучат Двенадцатая симфония Феликса Мендельсона и Интродукция и аллегро для струнных Эдварда Элгара.

За дирижерский пульт также встанет композитор Ильяс Камал.