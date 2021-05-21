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Ру Тат
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21 мая 2021  20:20
Лиля Шайхутдинова

Оркестр La Primavera сделает запись сюиты из балета «Шурале»

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Камерный оркестр La Primavera под управлением художественного руководителя Рустема Абязова запишет и издаст на флеш-картах «Большую сюиту» из балета Фарида Яруллина «Шурале». Тираж составит 500 экземпляров. Об этом стало известно на торжественной церемонии вручения грантов компании «Татнефть».

«До сих пор существует единственная запись отдельных фрагментов музыки из балета „Шурале“ — на грампластинках фирмы „Мелодия“. Она была сделана в 1970 году оркестром Большого театра под управлением Фуата Мансурова. Между тем, эта музыка заслуживает того, чтобы быть доступной и профессионалам, и любителям», — считает маэстро Абязов.

Запись станет возможной благодаря выделенному благотворительным фондом «Татнефти» гранта в рамках VI конкурса «Энергия добра».

Напомним, что сюита из балета прозвучала в исполнении казанского струнного коллектива в декабре прошлого года на премьере спектакля «Новая фантазия Shurale». Тогда партитуру для камерного оркестра впервые аранжировал сам Рустем Абязов.

Запись увидет «свет» уже в июне этого года. По словам маэстро, флэш-карта поступит в детские музыкальные школы, колледжи и вузы Татарстана, будет передана в фонд ГТРК «Татарстан» и ТНВ. Цифровой вариант записи будет размещен на сайте оркестра. Также на сайте будет размещена партитура «Большой сюиты» с открытым бесплатным доступом.

Кроме того, в Казани и Альметьевске пройдут концерты-презентации в с онлайн-трансляциями в социальных сетях.

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