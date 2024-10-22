Оркестр La Primavera примет участие во Всероссийском фестивале скрипичных мастеров

Фото: Пресс-служба оркестра La Primavera

8 ноября оркестр La Primavera под руководством Рустема Абязова станет участником Всероссийского фестиваля скрипичных мастеров «Голос русской скрипки».



«Мы хотим укрепить имидж отечественных производителей и привлечь в профессию новое поколение специалистов. У нас есть образовательная программа для музыкантов и для молодежи», - отметил автор идеи и президент Ассоциации Иван Семкин.



На концерте оркестр будет играть на инструментах ручной работы, которые выполнены российскими мастерами. Сейчас музыканты играют на коллекции французских мастеров XIX века, они были приобретены благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.



«12 скрипок, четыре альта, две виолончели, контрабас - на всем этом великолепии мы отыграем концерт. Пришедшие на него услышат абсолютно новое и неповторимое звучание. Неповторимое – в буквальном смысле, поскольку после концерта инструменты заберут, они поедут дальше путешествовать по России», - рассказал Рустем Абязов.

Фото: © Пресс-служба оркестра La Primavera

Гостями и участниками Фестиваля станут мастера-изготовители, профессиональные музыканты-исполнители на струнно-смычковых инструментах, педагоги и студенты, музыканты-любители. Все инструменты можно не только увидеть, но и протестировать на экспозициях и концертах-сессиях в консерватории и музыкальном колледже.



Сам же концерт будет посвящен 90-летию одного из величайших композиторов – Альфреду Шнитке, которого называют последним гением XX века.



В программу вошли скрипичная соната, концерт для фортепиано с оркестром, «Сюита в старинном стиле» и Concerto Grosso N1. В сопровождении оркестра на сцену выйдет замечательный российский пианист Евгений Михайлов, а также солисты оркестра.