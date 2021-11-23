Казанский камерный оркестр La Primavera посвятит концерт британской музыке

24 ноября Казанский камерный оркестр La Primavera в Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева представит музыку Британии конца XIX – XX веков.

За дирижерский пульт встанет британский дирижер, основатель и директор фестивального оркестра Санкт-Петербурга Мариус Стравинский. Фортепианную партию исполнит лауреат многих международных конкурсов Андрей Гугин.

Концерт пройдет в рамках проекта Pianooptimum.

«Его концепция – приглашение молодых, но значительных исполнителей. В этом сезоне мы решили посвятить большую часть концертов встречам с солистами-пианистами», – пояснил художественный руководитель и главный дирижер оркестра Рустем Абязов.

Он добавил, что Андрей Гугин – победитель и обладатель специальных призов престижных международных конкурсов, номинант премии German Piano Award, сегодня он играет с лучшими оркестрами мира.

В этот вечер прозвучат Сюита для струнного оркестра Capriol Питера Уорлока, Фантазия на тему Томаса Таллиса Ральфа Воана-Уильямса, а также Простая симфония Бенджамина Бриттена. Также зрители услышат «Детские воспоминания» Алексея Шора – американско-мальтийского композитора-резидента оркестра La Primavera этого сезона.

Начало концерта в 18.30. Билеты также доступны по «Пушкинской карте». Напомним, что культурная программа «Пушкинская карта» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.