Оркестр La Primavera открыл новый концертный сезон

В Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева Казанский камерный оркестр La Primavera официально открыл XXXIII концертный сезон.

Музыкальный вечер ознаменовал старт фортепианного марафона Pianooptimum. По словам художественного руководителя и главного дирижера оркестра Рустема Абязова, на марафон в течение сезона будут приглашены музыканты, зарекомендовавшие себя не только на российских, но и на зарубежных сценах.

«Мы решили в этом сезоне посвятить большую часть концертов встречам с солистами-пианистами. Выбор пал на молодых, но значительных исполнителей», — рассказал Абязов.

Фото: © Владимир Васильев

Среди них на одной сцене с оркестром La Primavera окажутся Никита Мндоянц, Андрей Гугнин, Нарэ Аргаманян.

Первым гостем цикла Pianooptimum стал лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский. В качестве сочинения-открытия сезона был выбран Полонез As-dur Фридерика Шопена. Чуть позже к пианисту присоединился и оркестр, в тандеме с которым Копачевский исполнил Travel Notebook Алексея Шора.

«Для меня было большим удовольствием выступить с оркестром La Primavera. Оркестр находится на высоком профессиональном уровне. Полистал программу и обратил внимание, что коллектив исполняет разнообразный репертуар. Надеюсь, что еще не раз мне удастся с ними поработать», — поделился впечатлениями Копачевский.

Фото: © Владимир Васильев

Сочинение Шора в программе концерта оказалось неслучайно: американо-мальтийский композитор стал резидентом оркестра этого года.

«Я уже несколько лет исполняю разные произведения Шора, Несмотря на то, что он современный композитор, прежде всего он композитор-романтик. Уверен, что каждый сможет найти в его творчестве что-то интересное для себя», — заметил Копачевский.

Фото: © Владимир Васильев

Второе отделение порадовало публику бессмертной классикой — Дивертисментом №1 Вольфганга Моцарта. Встать за дирижерский пульт было доверено новоиспеченному дирижеру коллектива Ильясу Камалу.

«Большая честь работать в столь профессиональном коллективе. Признателен, что маэстро отнесся ко мне с большим доверием», — признался Камал.

Фото: © Владимир Васильев

Завершился музыкальный вечер Concerto Grosso №1 Эрнеста Блоха.

Впереди оркестр ждет насыщенный сезон. Уже запущена программа «Звезды из завтра», которая откроет новые имена среди совсем юных исполнителей, а в марте пройдет юбилейный международный фестиваль L'Arte del Arco. В рамках проекта публика познакомится с уникальными исполнителями современности, пообещал маэстро.

Уже в октябре этого года оркестр отправится в гастрольный тур по шести городам Татарстана. В каждом городе коллектив даст по два концерта. На дневную программу приглашены обладатели «Пушкинских карт».

Фото: © Владимир Васильев

«Наш гастрольный тур приурочен к 80-летию создания первого национального балета „Шурале“. Мы решили, что раз собираемся в гастрольный тур, так почему не совместить приятное с приятным и не дать еще по одному концерту для молодежи в тех же залах», — рассказал он.

По словам дирижера, на дневных концертах прозвучит резонансная программа оркестра La Primavera «Мелодии из мобильника».

«Идея программы в том, что гости наших концертов вживую услышат оригиналы произведений, мелодии которых они часто слышат из своих гаджетов. Многие из них не слышали в оригинальном исполнении рингтоны из своих мобильников и даже не задумывались, чья же на самом деле это музыка и как она звучала в то время, когда была написана. Этими концертами мы пытаемся исправить эту ситуацию», — пояснил Абязов.

Фото: © Владимир Васильев

На вечерних программах будет презентована запись Большой сюиты из балета «Шурале», сделанная оркестром летом этого года.