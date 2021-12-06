Оркестр La Primavera дал концерты «Две судьбы под знаком „Шурале”»

В рамках празднования 80-летия создания балета «Шурале» казанский камерный оркестр La Primavera дал несколько бесплатных концертов в Казани. Программа объединила музыку из первого татарского балета, сочиненного композитором Фаридом Яруллиным, со стихами и рисунками воспитанников казанских художественных школ, созданными по мотивам сказки Габдуллы Тукая.

«Проект является логическим продолжением огромной работы, которую проделал оркестр по созданию и записи сюиты из „Шурале”, выпуску флеш-карт и популяризации творчества прекрасного композитора Фарида Яруллина», — рассказал художественный руководитель и главный дирижер оркестра La Primavera Рустем Абязов.

По словам Абязова, проект в первую очередь предназначен для детей и молодежи. Сказка, написанная Тукаем и воссозданная в музыке Яруллиным, — культурное наследие, которое требует бережного отношения.

«Мы рады, что публика приняла наш проект очень тепло. На всех концертах залы были полными — конечно, в рамках антиковидных требований, которые диктует время», — сообщил маэстро.

Концерты стали возможными благодаря средствам гранта Министерства культуры Татарстана «Лучший проект в области нематериального культурного наследия».