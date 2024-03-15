Оркестр «Казань Нуры» сыграл государственные гимны на открытии выборов в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Торжественное открытие сразу двух избирательных участков — №283 и 340 состоялось сегодня в 8 часов утра в Казанском государственном институте культуры. В фойе здания участников голосования встречал коллектив оркестра народных инструментов «Казань Нуры» и сводный хор института в составе 70 человек.

«Мы очень рады, что выступаем в такой важный день. Выборы Президента России дают людям возможность выбрать правильный путь нашей страны на будущее. Именно от нас зависит то, как мы будем дальше жить. Думаю, что каждый человек это должен понимать. Каждый отвечает за себя, семью и свою страну», — заметил перед выступлением журналистам главный дирижер и художественный руководитель оркестра «Казань Нуры», заслуженный артист РТ Расим Ильясов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Коллектив оркестра народных инструментов «Казань Нуры» выступил совместно со сводным хором Казанского государственного института культуры под руководством заслуженного артиста РТ Эльвиры Галиуллиной. Музыканты в торжественной обстановке сыграли гимны России и Татарстана.

Пришедших избирателей поприветствовала ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева.

«Это великий день в истории человечества, большая ответственность и праздник. Для нас очень важно, что наши студенты исполняют гимны России и Татарстана, где каждое слово в стихах говорит об ответственности», — сказала она.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов поздравил собравшихся со стартом выборов Президента России.

«Выборы начинаются здесь и сейчас. Я приглашаю всех прийти на избирательные участки всей семьей и сделать свой выбор, потому что в эти три дня мы определяем будущее нашей страны. Важен каждый голос», — заявил Салихов.

В этот день на избирательных участках студенты Казанского государственного института устроили настоящий косплей-фестиваль. На первом этаже здания развернулось театрализованное действие, в ходе которого студенты в костюмах известных российских киноперсонажей выступали перед пришедшими на избирательный участок, приглашая их к участию в голосовании. Также были разыграны небольшие сценки из татарских фильмов, подготовленные к фестивалю в честь 100-летия татарстанского кинематографа, и из русских народных сказок.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На участке №283 в институте культуры голосуют жители соседних домов, а на участке №340 — курсанты и преподаватели Казанского танкового училища.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов, На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).