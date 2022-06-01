Оркестр и веселые аниматоры поздравили пациентов ДРКБ с Днем защиты детей

Настоящий красочный и веселый праздник организовали для маленьких пациентов ДРКБ в День защиты детей.

Открыл торжественное мероприятие струнный оркестр Центра современной музыки С. Губайдулиной и учащихся Детской музыкально-хоровой школы.

Помимо чудесной музыки, малышей ждали и другие сюрпризы – веселые аниматоры разрисовывали детям лица аквагримом и проводили для них увлекательные конкурсы, угощали сахарной ватой и, конечно, в конце мероприятия всех гостей ждал торт.