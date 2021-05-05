Оркестр и сто танцующих пар: в Казани прошла акция «Вальс Победы»

В Казанском Кремле прошла акция «Вальс Победы», участники которой танцевали под живую музыку в исполнении оркестра Управления Росгвардии Татарстана.

«Акция для нас стала традиционной. Она проводится на территории Кремля уже более четырех лет. Акция очень зрелищная, показательная и патриотичная», — заметил руководитель Музея Пушечного двора Александр Расходчиков.

В этом году участниками акции стали около 200 школьников и активистов добровольческих патриотических отрядов всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», работающих в образовательных организациях Татарстана. Они исполнили под живую музыку танец в память о подвиге советского народа.

«Мы выступаем на этом замечательном мероприятии уже в течение трех лет. Сегодня мы сыграли такие произведения, как „В городском саду играет...“, „День Победы“, „Катюша“, а также отдельные концертные номера», — рассказал начальник оркестра — военный дирижер майор Вадим Кравчук.

В акции также принял участие депутат Госдумы России от Татарстана Ильдар Гильмутдинов.

«Впервые мы приняли участие в „Вальсе Победы“ в 2019 году, и нам очень понравилось. Это очень объединяет, сплачивает и возвращает дух праздника Победы. К тому же у меня воевали все прадеды, а бабушка даже была медсестрой в эвакогоспитале», — рассказала участница студенческого педагогического отряда «Импульс» Алина Ухаткина.

«От волонтеров поступило предложение принять участие в данном мероприятии и станцевать вальс. От нашей организации вызвались пять человек», — заметил в свою очередь член молодежного Парламента при Казгордуме Антон Спиридонов.

Событие организовано в целях сохранения исторической памяти, популяризации истории России и патриотического воспитания молодежи. Оно инициировано региональным отделением всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» совместно с музеем-заповедником «Казанский Кремль» при поддержке Управления образования и Комитета по делам детей и молодежи Казани.