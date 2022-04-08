Ориентир на импортозамещение: в Елабуге планируют втрое увеличить производство чугуна

Елабужский «Научно-экспериментальный комплекс имени Э.Н. Корниенко» (НЭК) планирует втрое увеличить годовой объем высокопрочного чугуна и произвести дополнительный набор сотрудников. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Елабужского района.

Предприятие ведет свою деятельность уже 30 лет, в 2018 году оно вошло в состав «Группы Энекос» из Санкт-Петербурга, занимающейся выпуском оборудования для сетей водоснабжения, водоотведения и канализации в крупных российских городах: Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге.

По словам гендиректора «Группы Энекос» Романа Лазенкова, до 2014 года завод производил отливки из чугуна за рубежом: в Чехии, Германии, Китае. Когда произошел очередной скачок курса валют, было принято решение найти поставщика в России. В 2018 году был приобретен НЭК, и началась модернизация на этом предприятии.

Руководство Татарстана выделило дополнительные электрические мощности, был полностью обновлен участок по изготовлению моделей отливок и технологическое оборудование литейного цеха, предназначенное для изготовления форм, в которые потом разливается расплавленный металл. Реконструкция проводилась полтора года, она завершилась летом 2020-го.

Продукция, которую выпускает завод, абсолютно идентична зарубежной и не уступает ей по качеству, поскольку при ее разработке велось сотрудничество с немецкими компаниями. При этом большая часть компонентов — порядка 92% — является российской. По этой причине вводимые санкции мало повлияли на «Группу Энекос», не вызвав проблем с логистикой. А даже наоборот — сейчас НЭК производит порядка 400 тонн высокопрочного чугуна в год, и этот объем планируется нарастить втрое. Для этого на заводе будет организована вторая смена, во время которой будут работать 20 человек.

Кроме того, в феврале завод приступил к выполнению заказа по выпуску поворотных и дисковых затворов для строительства водопроводов в Сирии, который необходимо завершить в мае.